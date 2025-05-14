關稅談判後內閣改組？ 卓榮泰：時間是並行的不是用切的

行政院長卓榮泰接受Yahoo TV網路節目《齊有此理》專訪。（Yahoo TV網路節目《齊有此理》提供）

2025/05/14 15:04

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長卓榮泰接受Yahoo TV網路節目《齊有此理》專訪談到內閣改組議題時表示，「現在應該集中全力做好關稅談判」，至於是否在7月初台美談判告一段落後，考慮內閣人事微調？卓強調，「很多時間是並行的，不是用切的」。

被問到內閣微調的問題，卓榮泰說，內閣當初成立時，大家看到很多新鮮面孔，很多來自產業界、部分來自學術界，跟小英總統的內閣有比較大轉變，我們希望在賴總統主政下，新的行動創新內閣給大家一個新風貌。但是一開始當然有些磨合性問題，不是那麼熟悉官場文化、不熟悉兩院互動或是不熟悉行政作業等，但目前來看，現在應該集中全力做好關稅談判。

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卓榮泰說，外界都有一些傳聞，我們一律都說現在沒有這樣的考量，現在提到內閣人事，讓大家心中有不一樣的想法，會對關稅談判造成實際上的妨礙。關稅談判不只是副院長鄭麗君、談判代表楊珍妮帶領而已，還有每個部會在背後做後勤工作。

卓榮泰提到，他當然會觀察每個部會首長在過去一年中，應該發揮更好的功能但為什麼沒辦法發揮？也許要做更深入交流。其實每個週四的行政院會後，他經常都會找部會首長會來做15分鐘、20分鐘的會談，談談各部會的問題、做意見交換，「比較多內容時間是在互相提醒鼓勵，但如果有漸入佳境，至少習慣官場的行政作業文化，進入到兩院磨合，應該比開始好很多」。

至於是否在7月初台美談判告一段落後，考慮內閣人事微調？卓榮泰強調，很多時間是並行的，不是用切的。被追問有可能在7月之前？卓說，「沒有，我們是說現在先把關稅的事情談好了」。

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