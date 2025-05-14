「519白色恐怖記憶日」遭藍白刪除 民團：為國民黨威權統治責任開脫

立法院日前三讀通過「紀念日及節日實施條例修正案」，藍白聯手排除「519白色恐怖記憶日」。辜寬敏基金會今日召開記者會表達嚴正抗議，譴責此舉是抹除台灣人民的歷史記憶，為國民黨過去的威權統治責任開脫。（記者塗建榮攝）

2025/05/14 15:23

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院日前三讀通過「紀念日及節日實施條例修正案」，藍白聯手排除「519白色恐怖記憶日」。辜寬敏基金會今日召開記者會表達嚴正抗議，譴責此舉是抹除台灣人民的歷史記憶，為國民黨過去的威權統治責任開脫。

2024年4月，行政院已依總統指示，核定每年5月19日為「白色恐怖記憶日」，並請文化部規劃辦理相關教育、文化推廣活動，回應民間對於形塑公共記憶、反省威權歷史，促進社會凝聚共識的期待。

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辜寬敏基金會董事長王美琇指出，「白色恐怖記憶日」是2年前800多名政治受難者前輩及關心轉型正義的朋友，大家共同倡議推動的，由蔡英文總統親自核定，前行政院長陳建仁對外公布「519白色恐怖記憶日」是國定紀念日。

王美琇痛批，藍白立委竟敢刪除「白色恐怖記憶日」，抹除這個由總統、行政院長核定的國定紀念日，藍白是在告訴社會「立法權可以輾壓行政權」，這種粗暴行徑只是再次證明，他們在國會毀憲亂政、獨裁的惡行惡狀，國民黨立委被罷免只是剛好而已。

王美琇說，國民黨目的是想抹除台灣人的歷史記憶，讓台灣人後代子孫不記得白恐歷史，更不要台灣人記得國民黨就是蔣介石獨裁統治的執行者及幫兇。國民黨想要掩蓋這段歷史，當所有人都不知道，這樣國民黨就不用認錯道歉、反省悔改，也不用負起任何歷史責任。

歷史學者李筱峰指出，1949年5月19日台灣省主席陳誠宣布戒嚴，這是白色恐怖的開始。國民黨政府撤退來台的前10年，就處決2000多人，有8000多人被判重刑，真正與共產黨有關僅900多人，其他1萬多人是冤案、錯案、假案的犧牲者。戒嚴38年期間，根據司法院檔案資料，有6萬至7萬的政治案件，有20萬人被牽連受難，其中4000多人被槍決。

李筱峰強調，台灣人在那個時代是生活在恐怖之中，這段歷史是國民黨統治造成的，從教育角度來看，當然不能忘記。從恢復光復節，刪除「白色恐怖記憶日」來看，可見國民黨不敢面對轉型正義，不願站在台灣主體立場思考。

白色恐怖政治受難者陳列說，上週得知國民黨、民眾黨聯手把「519白色恐怖記憶日」從國定紀念日抹除，自己心裡感到非常錯愕、痛恨及哀傷，這樣的情緒一直持續至今。白色恐怖持續40多年，政治受難者有上萬人，這個紀念日是要追悼冤魂及英靈，結果制定不到一年，就硬生生被蠻橫解除，非常可恥。

立法院民進黨團幹事長吳思瑤表示，民進黨2016年執政後，正視台灣人民的期待，拚命通過不當黨產處理條例、促進轉型正義條例及國家人權博物館設置條例，完成3大人權進步法案。沒想到這一屆國會輪替後，才第1年什麼都回來或被抹平了，恢復不正義、反民主的舊思維。

吳思瑤說，韓國瑜及藍白主導的立法院，討論不充分、協商是過水、黑箱喬條文，這3件嚴重程序不正義是這屆立法院的基本標配，導致很多法案的無法被伸張。非常遺憾的是，這次通過的紀念日實施條例，充滿「大中國史觀」思維，民進黨主張的「519白色恐怖記憶日」、世界人權日都被刪除。

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