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    國土安全韌性特別條例300餘億經費 管碧玲：讓海巡不再夜盲

    管碧玲澄清國土安全韌性特別條例與關稅無關。（海委會提供）

    管碧玲澄清國土安全韌性特別條例與關稅無關。（海委會提供）

    2025/05/14 16:04

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕國土安全韌性特別條例正在立院審查，被牽扯上關稅戰，海委會主委管碧玲今（14）日表示，海巡所提300餘億計畫經費，是讓海巡蛻變為24小時守衛國民生命財產安全的精銳海巡，讓「我們的海巡不能再夜盲！」她疾呼各界支持特別條例。

    立法院經濟委員會正審查「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，遭指牽涉關稅議題，該條例是「硬塞」、「偷渡」，為此管碧玲發布新聞稿澄清。

    管碧玲說，海委會二月時就發布官方新聞稿，說明海巡應對中國灰色襲擾與海域執法應納入特別預算，與當前關稅議題無關。

    管碧玲表示，韌性特別條例中海巡所提300餘億計畫經費，是讓海巡蛻變為24小時守衛國民生命財產安全、具立體化守護能力的精銳海巡，「我們的海巡不能再夜盲！」她期盼社會支持海巡署應對中國灰色襲擾與海域執法的經費需求，應以特別預算補救。

    她指出，海巡署目前急需的300多億預算是要補足設備上的兩大缺口，第一、完善熱顯像儀全島配置，改善夜間肉眼守護國土的窘境；完備熱顯像儀的補足這部分的重要性不可言喻，可以讓海巡在夜間完全用肉眼守護的這件事，有歷史性的里程碑大躍進。

    第二、納入水、空偵蒐能力，立體化守護效能；目前海巡沒有水下、水面的無人載具，空中無人機也只有20架，而且僅有50分鐘的續航力，耐風性也很低；國土安全韌性特別條例的預算，可以讓海巡弟兄守護海疆的能力蛻變、立體化，更全面性地為國民捍衛藍色國土。

    管碧玲表示，海巡署在精進設備上真的嗷嗷待哺，「不要讓海巡變成水下無知的海巡，不要讓海巡變成有夜盲症的海巡」，請全民支持海巡有更好的裝備、更先進的設備和科技導入，讓我們擁有24小時能守護海洋的精銳海巡。

    管碧玲疾呼補足海巡設備缺口，「我們的海巡不能再夜盲！」（海巡署提供）

    管碧玲疾呼補足海巡設備缺口，「我們的海巡不能再夜盲！」（海巡署提供）

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