朱立倫：致力推動國防、產業、能源等3項安全相關特別預算及條例

國民黨14日舉行中常會，黨主席朱立倫會前發表談話，強調國民黨持續拼經濟。（記者劉信德攝）

2025/05/14 15:36

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫今日下午主持中常會發表談話指出，不管是昨日立法院通過修正核管法，讓核電可以延役20年，或修正刑法防範非法關說施壓，這些都是民眾關心的法案，今天立法院審查因應關稅貿易戰特別條例草案，國民黨團還要拚「還錢於民」，除了還假於民、還錢於民，立法院本會期與下會期還有其他非常重要的法案與預算，國民黨將致力推動國防、產業、能源等3項安全。

朱立倫指出，國民黨的立場就是支持國防預算，而且主張提出特別預算，對於國防現代化需要以及加強國土防衛能量、增加社會安全韌性等預算都必須提高，因為不管從兩岸關係再到國際局勢變化，國防安全與國防現代化都是必要的，近期的印巴戰爭讓大家知道，台灣國防需要改善，尤其關於現代不對稱戰爭與電子戰所需要的設備，以及加強國軍教育訓練提升所需，同時對於國土防衛、社會韌性所需預算，國民黨也都會全力支持，這些財源都要在立法院下會期透過特別預算或條例來推動。

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不過，朱立倫也強調，目前正在審查的因應關稅貿易戰特別條例草案中，有關加強國土防衛能量的1164億預算，國民黨認為應該留到立法院下會期再處理，國防預算不應該被放在關稅經貿戰所需的特別預算中，這次的關稅貿易特別預算應該直接用於關稅貿易，照顧產業、商家、勞工以及還錢於民。

朱立倫表示，有關產業安全，國民黨更為關切，目前全球都在爭取策略性產業，對台灣來說，根與本都應該留再台灣，不能讓根與本以及策略性的關鍵產業都送出去，因此必須制定產業安全相關條例，以管制一些關鍵產業不能隨便外移，國民黨願意扮演黑臉，保住台灣的命根子，不能讓賴清德總統因為一時的跪舔，把台灣的命脈全都敗光。

此外，朱立倫還說，台灣能源也必須安全，昨天修法通過核電延役20年並可以重啟，就是為了保住台灣的能源安全，因為一旦缺電，將使得台灣沒有經濟安全，國家安全也受到威脅，同時還要顧及國人健康，解決空污與碳排放的議題，這些問題未來都可以在立法中一個個作修正。

朱立倫表示，有人說此時國民黨還在拼民生，重視全民安全，那是因為國民黨是一個負責任的政黨，不能像「獨裁者」賴清德一樣只管權力，不顧國家、社會、經濟與能源安全，全黨會讓國防、產業、能源安全受到最好的保障。

朱立倫說，最近出現兩極化的現象，民進黨每天在拼政治、搞大罷免，國民黨在拼民生，解決民生問題、還假於民，各項民調都顯示得到多數民眾的肯定，但民進黨從頭到尾杯葛，每一條都反對到底，每一個假日都反對，勞工從過去民進黨心中最軟的一塊，變成仇視對象，甚至綠營已經揚言在大罷免後要收回這些假日，但國民黨一定會站在勞工的立場堅定不移。

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