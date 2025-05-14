嘉市7/15實施城鎮韌性防空演習 「車停、人就近疏散」30分鐘

嘉義市警局拍攝6國語言的短片宣導演習訊息。（警方提供）

2025/05/14 15:23

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市城鎮韌性防空演習將於7月15日下午1點半至2點舉行，將實施30分鐘警報傳遞與發放、疏散避難等實作演練，演習期間，請民眾配合「車停、人就近疏散」等管制。嘉義市警察局拍攝6國語言短片，在警察局官網、臉書、Line群組宣傳，讓市民、外籍人士都能了解演習重點，提升全民國防意識。

市警察局表示，2025城鎮韌性防空演習，將於7月15日下午1點半至2點實施，在30分鐘警報傳遞與發放、疏散避難、交通及其他必要管制等實作演練後，下午2點至3點，在民族國小實施60分鐘救濟站災民轉移收容、急救站傷患現場醫療處理，以及中油公司油槽區進行戰災搶救等實作演練。

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市警局表示，為了讓市民、外籍人士及移工能了解演習訊息，拍攝中、英、日、泰、越、印等6國語言宣導短片，透過網路、社交媒體講解與宣傳。

市警局呼籲，請市民演習期間遵守警察及民防人員指揮，並配合演習命令的管制及演練，不配合者，可依民防法處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

嘉義市2025城鎮韌性防空演習，將於7月15日實施，市警察局提醒市民、外籍人士注意演習訊息。（警方提供）

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