登哥本哈根高峰會 蔡英文：台灣的存在有助牽制中國擴張

前總統蔡英文應邀赴丹麥「哥本哈根民主高峰會」（Copenhagen Democracy Summit）發表演說指出，台灣的存在，有助於牽制中國擴張主義的野心，證明民主在面對長期威脅下仍能存續發展。（圖由蔡英文辦公室提供）

2025/05/14 14:20

〔記者陳昀／台北報導〕前總統蔡英文應邀赴丹麥「哥本哈根民主高峰會」（Copenhagen Democracy Summit）發表演說指出，台灣的存在，有助於牽制中國擴張主義的野心，證明民主在面對長期威脅下仍能存續發展，台灣的高科技製造能力，也能成為民主陣營的重要支柱，任何形式的威脅與脅迫，都動搖不了台灣持續與世界接軌、貢獻全球的決心。

蔡英文指出，新的地緣政治局勢，將被「現有貿易」與「安全秩序」所面臨的不確定性與難以預測性所定義，威權主義帶來的威脅也更加嚴峻，我們迫切需要一套新的策略，確保國家的安全與經濟的繁榮，「在面對挑戰時建立韌性，是我們生存的關鍵。」

請繼續往下閱讀...

蔡英文表示，韌性不只是一個流行的詞彙，它是實現可持續自主的根基，使我們能夠承受衝擊、在壓力中調適，並且更堅強地站起來。我們的鄰居曾以為，透過不斷的網攻、駭客行動與軍事演習，可以使台灣人民陷入恐懼或麻痺，事實證明並非如此，相反地，台灣人民將這些挑戰化為建立韌性的基礎。

蔡英文說，正是這股韌性，使我們得以保護選舉不受威權干預，使我們走過疫情的挑戰，也讓我們在資訊操弄面前，更加警覺、更有素養。過去8年，台灣積極在各領域建立韌性，以國防為例，到她總統任期結束的2024年5月，國防預算已提升超過80%，每年平均成長近8%。這是台灣歷來最有系統、最有規劃的國防投資。

蔡英文指出，未來我們也會持續強化投資。不只是傳統武器系統，也在不對稱作戰能力上加大投入，同時借鏡歐洲朋友的經驗，成立全民防衛動員署，推動後備軍人訓練改革，並建立全社會防衛韌性。這些努力將最大化台灣的國防自立與社會應變能力，也希望向世界傳達，「我們願意承擔自己的責任，並不把夥伴的支持視為理所當然」。

蔡英文說明，台灣的經濟韌性建立於「不將雞蛋放在同一個籃子裡」的策略思維。透過策略夥伴關係，台灣打造出一個有能力為全球安全供應鏈貢獻的產業生態系，高科技產業，尤其是半導體領域，不僅是台灣經濟命脈，也是全球經濟不可或缺的一環。在人工智慧逐漸定義國力的時代，台灣的晶片產業是全球繁榮的重要支柱。

蔡英文強調，在全球秩序正經歷重大轉變的時刻，台灣依舊是國際社會堅定的夥伴。台灣的存在，有助於牽制中國擴張主義的野心；台灣的存在，證明民主在面對長期威脅下仍能存續與發展，台灣具備的高科技製造能力，能夠成為民主陣營的重要支柱，有助於全球供應鏈的韌性，特別是在電子、綠能與醫療等關鍵領域。

蔡英文說，她深信無論外在威脅或內部挑戰，都無法削弱人民的韌性與民主制度的堅實基礎，任何形式的威脅與脅迫，都動搖不了台灣持續與世界接軌、貢獻全球的決心，台灣人民已準備好與全球志同道合的朋友，在各個有共同利益的領域，深化合作。雖然未來仍會面對新的挑戰，只要我們團結合作，必定能夠迎向勝利。

前總統蔡英文應邀赴丹麥「哥本哈根民主高峰會」（Copenhagen Democracy Summit）發表演說指出，台灣的存在，有助於牽制中國擴張主義的野心，證明民主在面對長期威脅下仍能存續發展。（圖由蔡英文辦公室提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法