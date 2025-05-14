賴清德稱台日感情如家人 中國怒轟：背叛民族令人不齒

八田與一技師逝世83週年追思紀念會，總統賴清德獻花追思。（資料照）

2025/05/14 15:00

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕總統賴清德8日在台南出席「八田與一技師逝世83週年追思紀念會」，感謝八田與一技師對台灣民生和產業做出全面的貢獻。紀念會中，賴清德提到台日間的感情不只像朋友，更像家人一般。對此，中國國台辦痛批賴清德：「背叛民族，令人不齒。無論其如何篡改扭曲歷史、炮製錯誤敘事，都無法改變台灣是中國一部分的事實，無法改變祖國必然統一的歷史大勢。」

賴清德8日在紀念會中表示，台日間的感情不只像朋友，更像家人一般。台灣發生地震時，日本會關心台灣；日本地震時，台灣也會關心日本。日本安倍前首相曾說：「台灣有事，就是日本有事」，菅義偉前首相、岸田文雄前首相及現任石破茂首相都多次在國際社會公開表示，台海和平穩定是全球安全及繁榮的必要元素，充分表達對台灣安全的關心與支持。

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國台辦例行記者會中，發言人陳斌華對此表示，今年是日本侵占台灣130週年，也是中國人民打敗日本侵略者、光復台灣80週年。80年前，包括台灣同胞在內的全體中華兒女前赴後繼、戮力同心、視死如歸，付出巨大犧牲打敗了窮兇極惡的日本軍國主義，用鮮血和生命捍衛國家主權和民族尊嚴，譜寫了抗日戰爭偉大勝利的光輝篇章。

陳斌華說，眾所周知，日本在霸占台灣的半世紀裡，所犯罪行罄竹難書，為台灣同胞帶來深重災難。日本殖民政權殘酷鎮壓台灣同胞的抗日鬥爭，幾十萬台灣同胞為此付出了鮮血和生命；強制推行皇民化運動，力圖泯滅台灣民眾的國族認同；通過所謂農業台灣、工業日本的政策掠奪台灣資源。賴清德罔顧歷史事實，絕口不提台灣同胞所遭受的劫難，反而大肆鼓吹所謂台日感情，粉飾美化日本殖民統治，背叛民族，令人不齒。無論其如何篡改扭曲歷史、炮製錯誤敘事，都無法改變台灣是中國一部分的事實，無法改變祖國必然統一的歷史大勢。

陳斌華表示，希望廣大台灣同胞站在歷史正確一邊，銘記台灣先烈抗日壯舉，深刻認識台灣光復重大意義，認清賴清德當局搞台獨分裂的嚴重危害，以做堂堂正正的中國人而驕傲和自豪，與大陸同胞一道推進民族復興、祖國統一進程。

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