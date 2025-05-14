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    捲入社福爭議 林月琴：真該究責的是讓我們落淚的體制

    民進黨立委林月琴。（資料照）

    民進黨立委林月琴。（資料照）

    2025/05/14 14:30

    〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨立委林月琴近日捲入社福爭議。對此，林稍早發布聲明，批評其對手透過媒體抹黑她「貪婪」。她強調，「我所領取的鐘點費，皆根據政府制定的標準計算，不會因為我是林月琴，就多拿一塊錢。」且她所服務的對象不分藍綠地方政府。「真正該究責的，是那個讓我們必須一次次為悲劇落淚的體制。」

    「在成為立委之前，我是一位投入社會服務超過30年的社工。林月琴表示，她和所有第一線社工一樣，肩負著政府社會福利與兒童安全保護的執行任務。我們接受政府委託，也接受政府的監督與管理。真正的社會倡議，必須透過一群志同道合、目標一致的夥伴攜手努力，向政府展現民間的團結意志，才有實現的可能。

    「然而，我的對手卻透過媒體抹黑我『貪婪』。」林月琴指出，她要明確說明，無論是擔任政府委託的外聘督導、講師或演講者，「我所領取的鐘點費，皆根據政府制定的標準計算，不會因為我是林月琴，就多拿一塊錢。」

    林月琴也說，而且她所服務的對象，從不分藍綠的地方政府開始，包括新北市政府，無論是在朱立倫市長時期，還是侯友宜市長任內；乃至於台北市政府，柯文哲市長、蔣萬安市長；高雄市政府當年的韓國瑜市長，都曾邀請她提供專業協助。

    林月琴表示，為了這些工作，她投入的不只是專業與經驗，更是她個人的休息時間。從閱讀資料、設計課程、準備教材，背後的努力與成本，是任何表格與帳目所無法呈現的。「讓我感到心寒的是，當初各縣市政府懇切地邀請我投入，如今我成為立委，過去的奉獻竟被當作攻擊的工具。」

    林月琴反問：「如果社福專業人員的努力與熱誠最終只能換來這樣的對待，未來誰還願意站出來，為政府承擔服務的重責大任？我是一個女人，也是一位母親。我深刻理解那份對孩子永不止息的牽掛與不安，即使孩子長大成人，母親的擔心也從未消失。」

    林月琴也說，她更是一位專業社工，清楚知道如何透過制度的設計與改變，真正保護我們的孩子。「正因為如此，30年來我堅定地走在兒童與青少年福利的道路上，從不退縮。在社會福利界、在社工界、在千千萬萬的母親心中，我們最大的心願，不正是『孩子平安長大』這5個字嗎？」

    林月琴強調，「我要對那些傷害我的人說，如果你們心中還有一絲良知，就應該明白：這個社會的問題，不在任何一位真心付出的人身上，而是在制度背後政府的怠惰。我們真正該究責的，是那個讓我們必須一次次為悲劇落淚的體制。」

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