罷免林沛祥是最後一哩路 林育卉、王瑞德宣講：讓他知道人民最大

資深媒體人王瑞德（左二）和林育卉（右二）力挺「基隆絕沛」。（記者盧賢秀攝）

2025/05/14 14:47

〔記者盧賢秀／基隆報導〕資深媒體人林育卉和王瑞德今天到基隆力挺「基隆絕沛」，他們說原本大家都不太注意國民黨立委林沛祥，但他最近接連說罷團像路邊失敗的塗鴉，或者是路邊狗屎說及社會邊緣人，因此在這罷免倒數時間一定要來支援基隆，是大罷免最後一哩路，呼籲基隆人要有尊嚴要爭氣站出來連署，送林沛祥罷免「上路」，讓他知道人民力量最大。

林沛祥表示基隆人在經歷過上次的市長罷免案已經夠累了，需要喘息的空間，他會站出來，守護基隆這座城市，在國會替基隆市民爭取更多建設與資源，不辜負選民投下的每一張選票。

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王瑞德和林育卉主動到基隆來挺「基隆絕沛」，市議員鄭文婷和施偉政也一起在「基隆絕沛」總部宣講。都圍繞在林沛祥最近失言，指罷團是路邊失敗的塗鴉，或者是路邊狗屎，甚至是社會邊綠人，呼籲市民展現決心，鼓起勇氣連署。

林育卉說，這個禮拜叫罷免週，全國所有的罷免團體都在幫基隆努力，在台北有很多路口、轉運站和公車站，幫忙基隆收連署，希望說所有的罷團大家手牽手一起來通過二階。

林育卉呼籲基隆人要生氣、要爭氣和要出一口氣，站出來連署把林沛祥罷免掉。

王瑞德表示，一開始林沛祥的仇恨值沒有那麼高，但是去年通過國會擴權黑箱法案，10幾萬年青人上路，今年又亂刪預算，為傅崐萁撐傘鄉、被摸頭，當細漢的，現在又看不起基隆人，不把基隆人看在眼裡，當成是社會邊緣人、變狗屎，因此台灣人要有骨氣，不能因去年罷免市長謝國樑沒過就意興闌珊，更應出來連署，可以輸但不絕讓人污辱。

目前已有30個罷團完成二階送件，另有4個罷團未達門檻，僅餘「基隆絕沛」罷團持續收件中，現在距法定門檻約5000份，是大罷免最後一哩路，2人呼籲民眾站出來，給他教訓，讓他知道人民力量最大。

近日前往連署站連署罷免藍委林沛祥的民眾增加。（記者盧賢秀攝）

王瑞德指林沛祥看不起基層的民眾，應該要罷免他，讓他知道人民的力量。（記者盧賢秀攝）

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