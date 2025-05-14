中捷藍線機電標今簽約 盧秀燕、蔣萬安共同見證

中捷藍線「BM01標機電系統暨機廠與主變電站統包工程」14日簽約。（記者蘇金鳳攝）

2025/05/14 14:01

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府今（14）日舉行「捷運藍線BM01標機電系統暨機廠與主變電站統包工程」簽約儀式，由台中市長盧秀燕及台北市長蔣萬安兩人親自見證；捷運工程局長蘇瑞文表示藍線機電標今年6月動工，而土木標則將力拚明年中動工；盧秀燕表示，捷運藍線目前預計2034年完工，但希望能壓縮到8至9年完工，卸任前能捷運七線齊發，妥善規劃同時追進度。

繼捷運綠線2021年通車後，中捷藍線也將進入動工階段，BM01標統包工程於今年4月2 日決標，由新加坡科技電子有限公司、法國阿爾斯通運輸股份有限公司、韓國現代樂鐵股份有限公司與我國中鼎工程股份有限公司聯合承攬，台中市政府今天簽約，同時邀請新加坡、法國及韓國駐台代表一同見證。

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市長盧秀燕表示，任內完工第一條中部的捷運綠線，今天進行藍線機電標簽約，而捷運是台中最重要且可能最長的一條捷運，全長24.78公里，西起台中港，東至東區。

盧秀燕表示，捷運綠線是委託北捷代為興建，是在前中市市長胡志強及前北市長郝龍斌締約，她當時任立委見證，而現今她台中市長，要興建第二捷運藍線，未來要七線齊發，要建運路網，要有興建能量，因此成立捷運工程局，但因為沒有經驗，還在學習中，因此拜訪台北市長蔣萬安，要借用北捷的經驗，獲蔣萬安一口答應，因此今天邀蔣萬安一同見證。

她更強調捷運不能一條一條蓋，第一條捷運經過3個市長，蓋了10多年，而捷運藍線原來10年看能不能壓縮到8-9年，捷運路線要7線齊發，雙北捷運路網讓雙北非常方便，她市長任期還有1年7個月，她會負責任把7條捷運妥善規劃同時追進度，而且要延伸至彰化、南投，讓中部像雙北一樣有方便的捷運路網，這是接下來1年7個月中最重要的任務。

台北市長蔣萬安表示，去年10月與中市府正式簽約台中捷運藍線工程計劃合作備忘錄，開啟兩市捷運合作基礎，而台北市長期以來興建捷運的專業經驗及技術實力，不止是台北珍貴資產更是全台灣重要資源。

蔣萬安表示，BM01標統包非常重要，攸關台中捷運藍線未來運作架構供電、通訊網路及未來操控系統，都在這統包工程，捷運藍線是無人駕駛系統，這在台北文湖線就有導入，經過很多年實際經驗，技術不斷精進，會全力協助中市。

他並表示，台北市捷運目前是六線齊發，台中市也將七線齊發，佩服盧秀燕的遠見，體現今日不做明日會後悔。

台中捷運工程局長蘇瑞文表示，BM01今天簽約，6月動工，而捷運藍線全長24.78公里，西起台中港，東至東區新建國市場，途經8個行政區、53個里，設置20座車站及1座五級維修基地，路線採高架與地下段並行設計，全線採用先進的CBTC通訊式列車控制系統（全自動無人駕駛），並配置28列電聯車，預計於2034年完工完工通車，藍線未來將與捷運綠線形成「捷運十字通」的主幹路網。

台中市長盧秀燕表示，要建立中部捷運路網，力拚中捷藍線的工期從10年壓縮到8至9年。（記者蘇金鳳攝）

中捷藍線BM01標機電系統暨機廠與主變電站統包工程簽約，台北市長蔣萬安受邀見證。（記者蘇金鳳攝）

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