高虹安遭疑違反行政中立 邱臣遠：市府團隊一向依法行政

涉貪停職的新竹市長高虹安遭疑動用市府資源及違反行政中立，代理市長邱臣遠稱市府團隊一向都依法行政。（記者洪美秀攝）

2025/05/14 14:24

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議會民進黨團今天召開記者會痛批涉貪停職的市長高虹安，持續動用市府公務預算及資源且踐踏行政中立底線一事，將函文內政部請示，並會向監察院提出事證檢舉。對民進黨團的指控，新竹市代理市長邱臣遠回應，市府團隊一向都依法行政，也充分尊重議員監督市政的相關權責，目前市府不管是還債45億，還是對相關社會福利的投入、基礎建設的完善相關的政策，都定時會向市民報告。

他強調，不管是透過里長座談會還是相關政策的文宣，都會持續對外宣傳，任何市政工作對市民報告，也是負責任的市府團隊應展現的態度，期讓更多的市民了解到市府到底做了什麼事，對相關議題，充分尊重。

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新竹市議會新聯線黨團及民眾黨新竹黨部主委李國璋也回應，2022年7月24日時任民進黨市長候選人及2023年11月12日時任民進黨籍立法委員候選人，都曾偕同民進黨籍議員前往果菜批發市場進行競選宣傳活動。顯見市府在相關處理程序上皆秉持相同立場，並無雙重標準，也並未有市府資源濫用情事。

李國璋說，高虹安目前雖停職，依法身分仍為新竹市市長，因此高虹安市長以市長名義出席活動與致詞並無不妥，高虹安市長不論是任何身分，即使是一般民眾，也都有參加各類活動的權利，外界不用過度解讀。

李國璋說，過去民進黨執政時舉辦的「新竹棒球場開幕活動」、「金曲之夜」等活動，前市府都邀請卸任首長（當時是候選人）上台講述政績，前市府的回應「過去市府活動也都歡迎卸任首長參與，只要是對於新竹市有所貢獻、付出，新竹市政府都視為貴賓，表達尊重」。反觀目前高虹安仍是市長僅為停職，高虹安做的政績卻不能被宣傳，這樣的指控就是雙標。

李國璋議員重申，市府透過更多元管道向市民提供便民服務資訊，讓市民知道及使用，籲民進黨議員不應小題大作。

對此，民進黨市議員曾資程則諷，高虹安是涉貪停職中的市長，難道棒球場開幕的貴賓有涉貪被停職嗎？李國璋的回覆就是標準問A答B，類比不倫不類，真正的雙標黨。

新竹市議會新聯線政團及民眾黨新竹黨部主委李國璋則稱，高虹安雖被停職還是市長身份，為何不能宣傳市政，強調民進黨是標準綠能別人不能，標準我決定的作法。（記者洪美秀攝）

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