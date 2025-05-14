高虹安停職卻宣傳「反罷免」 竹市民進黨團將向監察院檢舉

新竹市議會民進黨團痛批涉貪停職的市長高虹安動用市府資源，是踐踏行政中立底線，將行文給內政部，並向監察院提出市府違反行政中立事證。 （記者洪美秀攝）

2025/05/14 13:38

函文內政部是否違反公務員行政中立

〔記者洪美秀／新竹報導〕涉貪停職遭罷團發動罷免已完成二階連署的新竹市長高虹安，上週六帶著團隊高調進入大果菜市場宣傳「反罷免」，竹市議會民進黨團今天開記者會抨擊，反觀罷免高虹安、鄭正鈐活動的罷團志工站在果菜市場人行道上宣傳，卻被驅趕到大馬路上，市府除嚴重雙標，更是踐踏行政中立底線，黨團決議函文內政部，請內政部針對停職市長涉及使用市府資源，是否違反公務員行政中立情事提出說法，同時會向監察院檢舉。

市議員曾資程指出，果菜市場在選舉期間，各黨派候選人都可前往拜票，但第二階段罷免連署期間，果菜公司管理階層欺壓罷團志工，干擾志工連署，已有違反選罷法及強制罪之嫌。而高虹安帶著部份市府一級主管，以及果菜公司管理階層大陣仗進入果菜市場進行反罷免宣傳，就是標準的「只許州官放火，不許百姓點燈」。

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更諷刺說，竹市是台灣地方自治史上絕無僅有的雙首長制，高虹安用助理費買衛生棉、雙眼皮貼，一審被判7年4月，代理「代理市長」跑行程趴趴走，濫用市府行政資源印製文宣，為無能施政擦脂抹粉，將果菜公司視為禁臠，差別待遇欺凌罷團志工，呼籲市民第三階罷免投下同意票，才能終結這2年多來的市政亂象。

罷團志工今天也現身說法為何市府可以雙標，民眾無法在人行道上行駛公民權利進行罷免行動，高虹安卻可大剌剌舉著反罷免的牌子進到果菜市場內宣傳，如果果菜市場沒有行政不中立為何要逼著志工當場刪除照片？志工看到果菜市場大批的長官和員警與幾位壯漢圍繞著他們，造成志工心靈上極大的恐懼與害怕。

市議員劉康彥指出，市政府已儼然變成「反罷免指揮中心兼公關公司」，企圖幫高虹安「洗白」貪婪小氣又苛刻的真實形象。涉貪被停職的高虹安，高調出席市府預算支應的尾牙餐會，還上台摸彩送紅包，或參加市府有補助的活動，市府的社群圖卡、紙本文宣廣告，截至目前都還有高虹安的肖像。這種目無法紀的法盲行為，是在公然挑戰內政部、挑戰新竹地院、挑戰市民底線，光憑此，三階段罷免就要投同意。

他說，民進黨團會正式函詢內政部，要求釐清涉貪停職的行政首長，是否仍能以市長名義公開活動？停職期間是否仍可動用原機關人力、資源參與政治行動？市府主管陪同是否已構成違法？市府不能變成貪腐者的護航機器，行政中立不能成為空話，若市府繼續集體法盲，會一條一條將這些違法事證送進監察院。

新竹市議會民進黨團痛批涉貪停職的市長高虹安動用市府資源，是踐踏行政中立底線，市議員劉康彥強調會行文給內政部，並向監察院提出市府違反行政中立事證。（記者洪美秀攝）

新竹市議會民進黨團痛批涉貪停職的市長高虹安動用市府資源，是踐踏行政中立底線，市議員曾資程也批高虹安帶頭違法及進到果菜市長宣傳反罷免，是只許州官放火不許百姓點燈的雙標作法。（記者洪美秀攝）

新竹市議會民進黨團痛批涉貪停職的市長高虹安動用市府資源，是踐踏行政中立底線，且高虹安可進到果菜市場內反罷免，但果菜市場員工卻只能站外面還被驅趕及刪照片。（民進黨團提供）（記者洪美秀攝）

新竹市議會民進黨團痛批涉貪停職的市長高虹安動用市府資源，是踐踏行政中立底線，將行文給內政部，並向監察院提出市府違反行政中立事證。（記者洪美秀攝）

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