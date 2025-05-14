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    曾質疑藍營連署罷免關門抄名單 王家貞：就是呈現的那個樣子

    國民黨抬南市議員王家貞（左）陪同罷免綠委連署案領銜人胡永融（右）開記者會。（記者洪瑞琴攝）

    國民黨抬南市議員王家貞（左）陪同罷免綠委連署案領銜人胡永融（右）開記者會。（記者洪瑞琴攝）

    2025/05/14 13:30

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南地檢署起訴國民黨台南市黨部人員涉及罷免連署偽造文書，起訴書內容提到，國民黨台南市議員王家貞曾質疑「不應該讓年輕人做這件事」，「這樣關起門來抄抄名字，罷免得了誰」？王家貞今（14）日受訪證實，起訴書是節錄內容，「就是呈現的那個樣子」。

    提議罷免台南市立委王定宇連署涉及偽造文書，被起訴的罷免案領銜人胡永融是國民黨台南市東區區黨部副主任，也是王家貞議員服務處秘書。胡永融今天由王家貞陪同一起開記者會，強調他收集的連署書都是公民親自同意簽署，指稱其中1位老奶奶同意罷免，卻被列入偽造證據名單，還有被起訴的另位年輕人擔憂到要服藥。

    他們指控民進黨「惡質介入司法」、「打壓罷免案」。「當時我們從來沒有想到民進黨會如此的厚顏，無恥利用司法的手段、行政的手段來介入干預，造成如今這麼大的風波」。

    胡永融也強調，黨部請託擔任領銜人，有告知責任承擔，他出於自願承擔責任，所經手的每1張連署書都確實是民眾本人親自所簽署的，將會持續堅定投入罷免連署行動達成三階罷免投票目標。

    對於媒體詢問， 起訴書列出其他涉偽造連署名單，有一些沒經手的，有沒有所謂的黨員名冊抄寫，胡永融表示不清楚。

    至於起訴書內容，王家貞說，據她所理解，那是節錄內容，「對話怎麼說的，都已經清清楚楚了，這一點的話就參照起訴書上」，「就是呈現的那個樣子了」，「身為黨籍民代，對事情走到今天這樣，我個人當然有我自己的1個看法，只不過說我的角色，就是陪伴著我們的領銜人，以及另外1位嚇壞了的同學，是不是能度過這一次的所謂的司法黑暗」，「我鼓勵年輕人積極的參與，對這個社會的關愛，但是我認為任何一步都應該要慎重小心，因為未來的路是很長的，這是我一直的看法」。

    據了解，起訴書揭露，王家貞曾傳訊給洪姓黨工：「我完全不知道台南市黨部在連署罷免王定宇、林俊憲？叫年輕人直接抄黨員名冊沒問題嗎？」、「我跟林俊憲勢不兩立，上回還公開不參加他帶的民代致詞的場，是讓自己人拿刀給敵人砍我們嗎？我是個不會做假的人，罷免該罷，這樣關起門來抄抄名字，罷免得了誰？」

    提案罷免台南市立委王定宇爆發偽造連署案，領銜人胡永融說，黨部請託他擔任領銜人，他自願承擔責任。（記者洪瑞琴攝）

    提案罷免台南市立委王定宇爆發偽造連署案，領銜人胡永融說，黨部請託他擔任領銜人，他自願承擔責任。（記者洪瑞琴攝）

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