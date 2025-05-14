同框中捷簽約！盧秀燕喊「姊姊做事弟弟幫忙」 蔣萬安回「全力以赴沒有第二句話」

台北市長蔣萬安今天到台中參加台中捷運藍線機電系統簽約儀式。（記者廖耀東攝）

2025/05/14 13:33

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台北市議會國民黨團今總動員進行罷雙吳12區車隊掃街，國民黨主席朱立倫也現身領軍，但台北市長蔣萬安卻缺席未現身，到台中參加台中捷運藍線機電系統簽約儀式，因黨內拱台中市長盧秀燕選當主席聲浪愈來愈明顯，蔣萬安的選擇引發政治聯想，兩人在簽約儀式過程中互動耐人尋味，盧秀燕先喊話：「姊姊做事，弟弟一定要幫忙」，要「姊弟同心」；蔣萬安更呼應回應「姊姊說的話、全力以赴，沒有第二句話」，互動引關注。

「台中捷運藍線BM01標機電系統暨機廠與主變電站統包工程」，今日在台中市政府舉行簽約儀式，昨日盧秀燕就搶先曝光蔣萬安將出席見證簽約儀式，因近來盧秀燕選黨主席聲浪愈來愈高，蔣萬安也被傳有人拱他選黨主席以利幫盧秀燕挑戰2028年大位扶轎，今日台北市議會國民黨團今總動員進行罷雙吳12區車隊掃街，國民黨主席朱立倫現身領軍，蔣萬安卻選擇到台中「見證」簽約，引發政治聯想。

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被問及為何未參加台北罷雙吳掃街及是否選黨主席，蔣萬安與盧秀燕一貫以「謝謝」回應，未多有表示，但兩人在簽約儀式致詞卻多有耐人尋味互動，引發關注。

盧秀燕先說，台中市兩條捷運均獲台北市大力協助，包括綠線由北市府代為興建，藍線雖收回自建，但向台北市取經，蔣萬安上任後她特別拜訪，蔣萬安毅然答應全力協助，如今藍線開花結果，今日簽約下個月就要開工，因此邀他來見證，更說「姊姊做事、弟弟一定要幫忙」、「姊弟同心」。

蔣萬安則說，今天的簽約儀式很重要，他要到台中見證重要時刻，主要是台北全力提供台中諮詢協助，很高興看到台中市完成簽約的具體成果，令人驕傲與感動，象徵台北與台中兩座城市不只透過捷運建設開啟合作基礎，更代表城市發展跨域合作的共同承諾，未來要「共同拚建設、拚民生、拚未來」。

蔣萬安還說，他很高興來見證重要時刻，也肯定「盧媽媽」有遠見跟魄力要規劃捷運路網，甚至做中部整體規劃；他說，他跟盧秀燕「情同姊弟」，台北、台中就是家人，更說，「姊姊說的話全力以赴，沒有第二句話」，未來將做更多市政領域持續深化交流合作。

台北市長蔣萬安14日受邀出席台中捷運藍線BM01標機電系統暨機廠與主變電站統包工程簽約儀式，與市長盧秀燕兩人互動頻頻，引發關注。（記者廖耀東攝）

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