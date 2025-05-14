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    國防預算解凍藍委現「集體消失」奇景 周軒：怕被某些單位看到？

    政治工作者周軒在臉書PO出現場畫面表示，外交國防委員會的國民黨立委發言完，要處理國防部預算解凍時，集體消失了。「大概是怕被某些單位看到吧？」（擷取自周軒臉書）

    政治工作者周軒在臉書PO出現場畫面表示，外交國防委員會的國民黨立委發言完，要處理國防部預算解凍時，集體消失了。「大概是怕被某些單位看到吧？」（擷取自周軒臉書）

    2025/05/14 15:57

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國防部今年度業務費預算遭凍約744億元，立法院外交及國防委員會今日處理其中54案、逾11億元預算。在國民黨立委無人留下討論的情況下，由召委沈伯洋宣布，委員會同意解凍，將送院會處理。政治工作者周軒也在臉書PO出現場畫面表示，外交國防委員會的國民黨立委發言完，要處理國防部預算解凍時集體消失了。「大概是怕被某些單位看到吧？」

    立法院外交及國防委員會今（14）日處理院會交付114年度中央政府總預算決議，國防部主管預算凍結案等54案。在預算解凍討論時，國民黨立委無人留下，最終由召委沈伯洋宣布，委員會同意解凍，送院會處理。

    周軒在臉書PO出照片，只見國民黨立委席位留下數張空椅。他表示，早上國民黨黨團先對媒體放話說今天所有預算都給過，都給解凍。但現況是什麼呢？外交國防委員會的國民黨立委發言完，要處理國防部預算解凍時，集體消失啦。他也質疑：「大概是怕被某些單位看到吧？」

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