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    藍委唯一參加賴清德總統520就職 她躲過罷免風暴

    謝衣鳯去年520是唯一出席賴清德總統就職典禮的藍委。（資料照）

    謝衣鳯去年520是唯一出席賴清德總統就職典禮的藍委。（資料照）

    2025/05/14 13:18

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化罷團罷免國民黨立委謝衣鳯失利，立場偏藍的地方政壇人士說，謝衣鳯在國民黨內特立獨行，堅持不要朝野對抗，一年來成為「黨內孤鳥」。地方人士說，謝衣鳯溫和的政治態度，反而獲得選民的支持。

    謝衣鳯成為藍營極少數躲過大罷免風暴的立委！為何會有這種結果？罷團或綠營名嘴大多從謝家地方紮根穩固、民進黨支援和志工不足…等原因解讀。但去年520違反黨團決議，出席賴清德的就職典禮，就被立委王鴻薇指為「背叛國民黨」，結果1年後，王鴻薇面臨被罷免，謝衣鳯則躲過罷免風暴。

    去年520賴清德就職，國民黨立法院黨團做成不要出席的決議，但謝衣鳳成為當天唯一出席的的藍委。謝受訪時表達，希望朝野不要對立、賴清德上任後應啟動朝野對話的立場。謝衣鳳此舉令國民黨團內部「傻眼」，甚至要求黨紀處分。國民黨團副書記長王鴻薇受訪表示，她看到時覺得很詫異、驚訝，「我個人覺得被背叛」。而聯電前榮譽董事長曹興誠事後還稱讚謝衣鳯，並呼籲藍委勿學馬英九當中國走狗。

    一名地方藍營地方人士說，其實謝衣鳯這個會期以來是國民黨的「邊緣人」，她想堅持不搞朝野對抗的立場，並不見容於「黨內鷹派」，立法院藍、綠對抗，議事陷入僵局，她只能「明哲保身」。這次大罷免全台遍地烽火，很多藍營戰將激起「熱戰」，讓整個黨陷入困境，謝衣鳯「冷處理」反而躲過危機。

    面對這次罷免危機，謝衣鳯非常「低調」，臉書停更在去年11月的「中華隊12強奪冠」，連過年、母親節、勞動節等重要節日都沒有PO文。面臨罷免風暴最烈時，正值大甲媽、白沙屯媽祖過境彰三選區，謝衣鳯也沒有刻意在鏡頭前現身。謝衣鳯用「冷戰」和「國家優先」的立場，避掉罷免危機，值得國民黨上下思考。

    彰化罷團表示，立委出席中華民國總統就職天經地義，謝衣鳯出席典禮只是一種態度或政治動作，這仍無法掩飾其背後的「惡」。她加入以傅崐萁、翁曉玲、徐巧芯、王鴻薇、陳玉珍等人為首的國民黨黨團，謝有如傅崑萁的「提線偶」，充當舉手部隊，一年來藍白推動諸多具爭議性法案「立法院職權行使法」、「財政收支劃分法」、「公職人員選舉罷免法」、「憲法訴訟法」、「114年度中央政府總預算案」，這些法案都造成國家政務推動困難。

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