妨害司法公正罪修法拿掉「施壓」 吳思瑤：施壓司法藍白最擅長

針對立院三讀通過「刑法部分條文修正案」，增訂「妨害司法公正罪章」及「棄保潛逃罪」，吳思瑤14日在臉書指出，「施壓司法藍白最擅長」，藍白為自己量身定做的修法，「其心可議」。（資料照）

2025/05/14 13:04

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院院會13日三讀通過「刑法部分條文修正案」，增訂「妨害司法公正罪章」及「棄保潛逃罪」，若對法官、檢察官不法關說，影響其裁判、處分等，最重可關5年、罰50萬元。民進黨立委吳思瑤14日在臉書發文指出，「施壓司法藍白最擅長」，藍白為自己量身定做的修法，「其心可議」。

吳思瑤提到，藍委羅智強昨天公布一個「馬英九好棒棒民調」，馬英九被封了多項第一，其中一項是馬英九任內「司法最公正」，又搭配著黃國昌的《刑法修正案妨礙司法公正罪》，劇本搭配得天衣無縫，可說是彼此拉抬、互相吹捧。吳思瑤指出，事實上馬英九是唯一被法院認證介入司法的總統，她質疑：「國民黨口中說的要修法反對高官權貴干預司法，說的不正是馬英九？」

請繼續往下閱讀...

吳思瑤表示，羅智強、翁曉玲昨天還在議場為馬英九洗白、極力抹黑柯建銘總召，但是海水退了，就知道誰沒有穿褲子，黃國昌修的《刑法》只敢規範「不法關說」，不敢將民進黨主張的「不法請託、施壓」一併納入。

吳思瑤強調：「正因為，施壓司法藍白最擅長！民眾黨挺貪腐，國民黨挺作弊，發動民粹違法包圍北院、北檢，利用輿論影響司法偵辦，不是公認施壓嗎？利用質詢、砍預算針對司法個案為難官員，報復司法院及法務部，這不是施壓，什麼是施壓？」

吳思瑤向藍白喊話，妨礙司法公正人人有責，但不要嚴以待人寬以律己！為自己量身定做的修法，其心可議！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法