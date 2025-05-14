藍議員質疑罷團錢哪來？陳柏惟提顏寬恒當場邀：跟我去按鈴提告

前立委陳柏惟。（資料照）

2025/05/14 12:54

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免如火如荼進行中，國民黨部分人士開始質疑罷免團隊金流。國民黨台北市議員李柏毅昨日在節目中質疑罷團「錢是誰出？」大家自己心有公斷。

李柏毅昨（13）日在政論節目《新聞面對面》中質疑罷免團體的資金來源。他提到，罷團資金來源合不合法他不敢說，但現在好像桃園有民團出現想要利用帳號宣傳罷免相關活動，疑似有違法募款之嫌。他建議，綠營的人，不要用這些東西或用一些巧門，去欺騙真的想復出的民眾。

請繼續往下閱讀...

李柏毅話才說完，坐在他身邊的前立委陳柏惟就馬上表示：「在這邊邀請李柏毅跟我一起去按鈴控告，三年前四年前顏寬恒的『巨量資金』，在這邊邀請議員陪同。」讓李柏毅忙喊：「我不需要！我不需要！你自己去就可以了！」

陳柏惟批評李柏毅，剛剛講的義憤填膺，但是明顯雙標。他指出，「因為當年顏寬恒他們就在沒有任何帳號跟金流的情況下長出那麼多錢的，你現在控告人家拿8萬塊、拿一大堆資金，然後創帳號、然後有金流，但是當年的這些情況你完全不評論，這就是明顯的雙標。」李柏毅則回應，他當時沒管這麼細的新聞，另外他澄清自己沒有雙標，「我覺得就去告啊！」

陳柏惟表示，這就是為什麼大家都在說藍白對這件事根本沒有熱情的原因。在立法院也是像這個樣子大家以法論法，但是看到藍白這一年來在幹嘛？「我們幾乎看不到藍白有任何一個人可以跟，就我們所提出的修法意見做辯駁的，他們只堅持自己是對的，他們不顧自己違憲，他們聽不進任何人的意見，他們都只是想說啊我今天吵完這兩個小時就算了，那這樣藍白支持者當然沒熱情。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法