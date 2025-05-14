林淑芬：核電廠延役是新權利賦予 絕對要做環評

立法委員林淑芬舉礦業開採的特許權利，以及最高行政法院判例等，認為核電廠執照到期要延役，是新權利的賦予，非舊權利延伸，當然需要環評。（記者吳柏軒攝）

2025/05/14 12:23

〔記者吳柏軒／台北報導〕立法院昨三讀通過「核子反應器設施管制法」修正案，讓40年老舊核電廠得延役20年，早年興建核電廠未納環評法，環境部長彭啓明受訪對於核電除役要環評、重啟免環評「邏輯很怪」，今（14日）立法委員林淑芬則舉最高行政法院判決，強調重啟是「新權利」賦予，非舊權利延伸，當然要環評。

環境部今到立法院社福及衛生環境委員會報告，因核管法修正案昨剛通過，環境部長彭啓明受訪被問到核電廠是否需要環評，描述現況法規，核電廠延役免環評，但除役卻要環評的奇怪情況。

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針對彭啓明說法，民進黨立委林淑芬質詢時強調，核一、核二、核三廠既有執照到期，這張執照就是40年，後續要繼續換發或展延，這是新權利的賦予，當然要環評，重啟是新權利賦予，絕對不是舊權利的延伸。更何況，過去40年的執照根本一次環評都沒有做過。

林淑芬指出，為何當初沒有把核電廠納入開發行為應實施環境影響評估及範圍認定標準？是當時做夢沒有想到，還有人會拿老舊不堪的核電廠來開玩笑，想要重啟；國際在評估核電廠風險，用的是U型理論，最容易發生核災的時間就是剛開始及最後運轉時間，運轉中間最穩定，三哩島、車諾比核災等都符合這理論。

「他們要拿核災開玩笑！」林淑芬說，今天核電廠不是零件更換就好，很多東西已經沒有辦法再更新，批彭啓明不可隨便說核電重啟免環評，相關法理概念，在礦業法修法時已爭執過，當初國家特許礦業開採20年，後續到期要延長，就是一個新權利的賦予，國家可以准駁，在最高行政法院已有相關判決，後來也依此明訂新修礦業法。

對此，彭啓明表示，會進行探討研究。而彭過去受訪也多次表示，目前正在進行環評總體檢，預計下半年啟動相關修法程序。

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