為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    暑期赴中交流高風險 教長鄭英耀：不鼓勵甚至禁止反對

    教育部長鄭英耀今天出席攜手共護網路新世代記者會。（記者楊綿傑攝）

    教育部長鄭英耀今天出席攜手共護網路新世代記者會。（記者楊綿傑攝）

    2025/05/14 12:13

    〔記者楊綿傑／台北報導〕暑假將屆，陸委會昨揭露中共拉攏台灣青年手法，警示家長及師生赴中交流有高度風險。對此，教育部長鄭英耀今天表示，國際交流不是只有中國可以進行，以目前情勢不鼓勵，甚至禁止與反對前往與中國交流。

    陸委會所公布中共拉攏手法，包括學術交流、獎勵措施、優惠門票、網紅特訓、科研競賽、企業實習、徵文比賽等7種，並直指這些都是「名為惠台，實為惠中」、「口惠而實不至」的青年統戰。

    而鄭英耀今天出席攜手共護網路新世代記者會受訪時表示，目前中國仍被陸委會列為橙色旅遊警示地區，兩岸看起來處於相對緊張的狀態，陸委會是提醒國人到中國旅遊有相當的風險存在。

    鄭英耀提到，就教育部立場來說，當然希望有更多國際交流經驗，對學生是好事，但是國際交流不會只有中國這1個地區 ，既然目前中國是風險比較大的，如果要增加國際視野及學習經驗，現階段可以考慮轉往如歐美、東北亞、東南亞等地交流。

    鄭英耀也強調，以現在來講不鼓勵前往中國交流，甚至是禁止、反對，不鼓勵中小學、大學要做國際交流只想到中國。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播