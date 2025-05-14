暑期赴中交流高風險 教長鄭英耀：不鼓勵甚至禁止反對

教育部長鄭英耀今天出席攜手共護網路新世代記者會。（記者楊綿傑攝）

2025/05/14 12:13

〔記者楊綿傑／台北報導〕暑假將屆，陸委會昨揭露中共拉攏台灣青年手法，警示家長及師生赴中交流有高度風險。對此，教育部長鄭英耀今天表示，國際交流不是只有中國可以進行，以目前情勢不鼓勵，甚至禁止與反對前往與中國交流。

陸委會所公布中共拉攏手法，包括學術交流、獎勵措施、優惠門票、網紅特訓、科研競賽、企業實習、徵文比賽等7種，並直指這些都是「名為惠台，實為惠中」、「口惠而實不至」的青年統戰。

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而鄭英耀今天出席攜手共護網路新世代記者會受訪時表示，目前中國仍被陸委會列為橙色旅遊警示地區，兩岸看起來處於相對緊張的狀態，陸委會是提醒國人到中國旅遊有相當的風險存在。

鄭英耀提到，就教育部立場來說，當然希望有更多國際交流經驗，對學生是好事，但是國際交流不會只有中國這1個地區 ，既然目前中國是風險比較大的，如果要增加國際視野及學習經驗，現階段可以考慮轉往如歐美、東北亞、東南亞等地交流。

鄭英耀也強調，以現在來講不鼓勵前往中國交流，甚至是禁止、反對，不鼓勵中小學、大學要做國際交流只想到中國。

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