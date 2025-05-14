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    不滿政院網站「漢人」改「其餘人口」 國台辦︰有何顏面面對列祖列宗

    國台辦發言人陳斌華。（翻攝直播）

    國台辦發言人陳斌華。（翻攝直播）

    2025/05/14 12:16

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院官網國情介紹，有關台灣人口狀況刪除「漢人」表述，改為「其餘人口」。中國國台辦發言人陳斌華今日反嗆，這種做法荒謬絕倫，可笑至極。民進黨當局做這些事的人，尤其是那些屬於所謂「其餘人口」的人，不知他們有何顏面面對列祖列宗。立委痛批，國台辦整天無理取鬧、亂罵一通。

    行政院官網國情介紹在2023年寫著「台灣目前已設戶籍人口組成以漢人為最大族群，占總人口96.4%」，但現在卻改成，「台灣目前已設戶籍人口2.6%為原住民族群，另外來人口占1.2%，其餘人口占96.2%」。

    陳斌華聲稱，兩岸同胞有共同的血脈、共同的文化、共同的歷史，同屬中華民族、炎黃子孫，都是中國人，這是誰都無法改變的客觀事實。民進黨當局出於謀獨本性和政治私利，花招百出操弄「去中國化」，割裂兩岸歷史文化聯結，不得人心，不會得逞，必遭唾棄。

    民進黨立委王美惠反批，國台辦整天無理取鬧、亂罵一通，不要以為台灣人很好欺負。行政院網站的敘述非常正確，台灣人不是炎黃子孫，也不是中國人，台灣中國早就「一邊一國」，雙方沒有牽連了。

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