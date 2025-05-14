「婚育宅」政策目標推20萬戶 劉世芳：涵蓋非婚生未成年子女

立法院內政委員會14日邀內政部長劉世芳率同所屬列席報告業務概況。 （記者羅沛德攝）

2025/05/14 12:02

〔記者李文馨／台北報導〕內政部近期將推動「婚育宅」政策，只要民眾住在社會住宅期間結婚或生小孩，租金補貼就會加碼。民進黨立委黃捷今天質詢關切政策細節，劉世芳答詢說，台灣目前的婚育戶數約為20萬戶，內政部會以這個目標推動；她也提到，台灣家庭型態多元，未成年子女不一定是婚生，只要他育有子女，都會列入考慮。

立法院內政委員會今天處理114年度中央政府總預算有關內政部及所屬預算解凍案，並邀劉世芳率同所屬列席報告業務概況，並備質詢。

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劉世芳表示，基於鼓勵新婚年輕族群多生育子女，所以推「婚育宅」，會針對結婚對象和育有子女一人或兩人以上做加碼的租金補貼。至於加碼額度，要行政院做最後確定，包括未來在公立或民營的社宅上，如何讓他們能有優先資格，或讓他可以安穩地在生活圈裡面將小孩扶養長大，這些方向內政部都在研擬當中。

她強調，台灣目前的婚育戶數大概是20萬戶上下，內政部會以這個目標來推動。

黃捷追問政策細節是否還沒確定？劉世芳說，總體預算共有多少？要用8年還是6年分配？內政部希望納入住宅基金中，但要先報行政院並經過主計總處通過為，未來一通過，內政部就會宣布。

黃捷追問，卓院長提到，如果生育第一胎的補助金額就加碼50%，如果是兩胎的話是加碼到100%，也就是說，原本補貼4千元，可以加碼補貼到8千元。

劉世芳說，類似這樣的算法，但裡面還會有不同程度的設計，因為要考慮到他們所在區域的社宅租金範圍，還是要做不同層級的規劃。內政部認為，所謂的未成年子女不一定是婚生，台灣有多元的家庭型態，只要他育有子女，都會把它列入考慮。

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