核電延役修法再掀覆議大戰？吳思瑤：尊重行政部門研判

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤（中）14日舉行輿情回應記者會。（記者羅沛德攝）

2025/05/14 11:52

〔記者陳政宇／台北報導〕藍白立委昨天在立法院會強勢通過「核子反應器設施管制法修正案」，延長核電機組運轉年限最長20年，執政黨未來是否訴諸覆議或釋憲備受關注。對此，立法院民進黨團幹事長吳思瑤今（14）日表示，「核管法」被惡修後，行政部門是否提出憲法救濟程序，尊重行政部門的研判。

核三廠二號機將於17日停機除役，立法院會昨天三讀修正「核管法」第6條，明定核電機組運轉執照有效期間最長為40年，期滿須繼續運轉者，經營者得於主管機關規定之期限內申請換發執照；換發之運轉執照，其有效時間自執照生效日起算，最長為20年。

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台灣環保聯盟則發聲明，譴責藍白立委只為政治鬥爭，罔顧公共安全、民主程序與社會共識的「黑箱」修法作為；台灣沒有發展核電的自然與社會條件，故反對重啟老舊核電廠，並呼籲行政院提出覆議，以表達維護人民安全的立場，「我們將強力推動罷免擁核立委行動，以人民的力量重啟一個真正福國利民的立法院」。

民進黨團今天召開輿情回應記者會，吳思瑤指出，藍白昨天聯手通過「核管法」修法，三讀時拿著「核電延役、凍漲電價」等牌子，這根本是兩碼事，真的要凍漲電價，就請藍白支持行政院所提4100億元特別條例及其特別預算，其中有1000億元用來撥補台電，協助台電正常營運，讓台電不會有漲電價的壓力與準備。

吳思瑤直言，真的要凍漲電價，最快速、最可行、最合理的方法就是支持4100億元特別條例及其特別預算，況且惡修「核管法」後，核三能否延役，還有相當的程序與評估。

媒體詢及，民進黨團是否對「核管法」修法聲請釋憲，或是建議行政院提覆議。吳思瑤回應，行政部門是否提出其他憲法救濟程序，尊重行政部門的研判，包括當中是否有用立法權來影響政策的行政權限，有待行政部門在憲法層次上進行釐清；民進黨團尊重行政部門的評估，也尚未與行政部門就後續尋求救濟與否進行討論。

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