內政部明開成果記者會遭疑「畢業報告」 劉世芳：現在就是做好工作

立法院內政委員會今天處理114年度中央政府總預算有關內政部及所屬預算解凍案，並邀劉世芳率同所屬列席報告業務概況。（記者羅沛德攝）

2025/05/14 11:50

〔記者李文馨／台北報導〕內政部明天下午將召開「向人民報告－內政部的每一天」記者會，由部長劉世芳率一級主管報告過去一年工作成果與未來願景。國民黨立委張智倫今（14）日在立院質詢質疑，該記者會是否為「畢業報告」，劉世芳答詢則說，現在就是把她的工作做好。

內政部明天下午將召開「向人民報告－內政部的每一天」記者會，由劉世芳與次長馬士元、董建宏、吳堂安，以及主任秘書黃駿逸和團隊同仁代表，向國人報告內政部一年來工作成果及未來願景，並由國家公園署、國土管理署、移民署、警政署、消防署依序報告成果。

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立法院內政委員會今天處理114年度中央政府總預算有關內政部及所屬預算解凍案，並邀劉世芳率同所屬列席報告業務概況。國民黨立委張智倫質詢指出，內政部過去都是例行記者會，「向人民報告－內政部的每一天」這場記者會是否代表部長是否有另外的計畫？是否為「畢業報告」？

劉世芳答詢說，週四例行都是內政部的部務會議，過去一年當中，內政部多以服務為導向業務，相關業務必須跟記者進行說明。至於有無其他生涯規劃，她強調，「我現在把我的工作做好。」

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