北市國民黨團罷免「雙吳」啟動12區車掃 朱立倫喊話團結

國民黨14日在台北市議會前集結，舉辦「罷雙吳、來連署」國民黨團總動員12區車隊掃街活動，黨主席朱立倫出席助講，做最後衝刺。（記者張嘉明攝）

2025/05/14 11:43

〔記者甘孟霖／台北報導〕國民黨反制大罷免，在台北市鎖定民進黨立委吳思瑤、吳沛憶「雙吳」進行罷免連署，今（14日）台北市議會國民黨總動員，啟動北市12區車掃，讓各議員宣傳車深入基層宣傳罷免雙吳。國民黨主席朱立倫也到場呼籲，這時候要看到團結，如果還為小我就是傷害台灣民主，還有個人主義就是對不起台北市民。

朱立倫表示，這是一場民主保衛戰，退此一步即無死所，不是國民黨存亡，而是台灣民主的存亡，全世界找不到民主國家這樣對在野黨無差別大罷免，這些立委只做錯一件事情，就是得罪總統賴清德、民進黨。

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他說，更可惡的是，執政者掌握司法大刀揮向在野黨，去年是民眾黨，今年輪到國民黨，小案大辦、辦到底無限上綱，不管怎樣株連、牽拖，只要敢罷綠的就關起來，現在從南到北大搜索、大交保、大羈押，產生無限寒蟬效應，過去罷免藍營政治人物案件，如前高雄市長韓國瑜、基隆市長謝國樑，到現在都沒有辦，只准罷藍是什麼民主？

朱立倫批，如今司法已經變成鷹犬，今天台北市議長戴錫欽帶領議會同仁，還有罷免吳沛憶領銜人李孝亮，非常勇敢面對司法，現在是連署衝刺關鍵期，今天車隊出發就是要看到大家團結努力，如果這時候還為小我，就是傷害台灣民主，如果還有個人主義，就是對不起台北市民，希望大家共同為台灣民主拚到底。

國民黨團書記長李明賢說，今天黨團舉辦聯合造勢，所有成員都出車，希望為罷免雙吳進行最後衝刺，而今天活動使用，也有向台北市議會租借議會前廣場。

身兼北市黨部代理主委的戴錫欽表示，現在是關鍵時刻，當民進黨違反政治常理對在野大罷免，這對台灣累積三、四十年的民主法治是一大傷害，國民黨身為最大在野黨沒有躲避的權利，只能迎戰，面對罷免藍委案件第三階段，呼籲民眾一定要出門投下不同意。

他提到，今天黨團聲援罷免雙吳，現在是關鍵時刻，6月7日就是送件截止日，預留一週造冊時間，希望五月底能夠達標，黨籍議員的服務處、宣傳車都會化為連署站，深入巷弄，務必要通過第二階段，也為青年志工們添柴火，希望所有希望在台灣繼續實行民主制度、熱愛中華民國的支持者，可以走出家門簽連署，捍衛民主自由。

李孝亮提及，目前罷免吳沛憶二階連署書僅6千多份，距離2.4萬門檻還有一段距離，檢調調查寒蟬效應讓很多人不敢出門簽署，希望黨中央、民眾黨等在野黨都可以共同幫忙。

國民黨14日在台北市議會前集結，舉辦「罷雙吳、來連署」國民黨團總動員12區車隊掃街活動。（記者張嘉明攝）

台北市議會國民黨團聲援罷免雙吳，今（14日）啟動車隊車掃。（記者甘孟霖攝）

台北市議會國民黨團聲援罷免雙吳，今（14日）啟動車隊車掃。（記者甘孟霖攝）

台北市議會國民黨團聲援罷免雙吳，今（14日）啟動車隊車掃。（記者甘孟霖攝）

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