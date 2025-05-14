泉州富美宮非法來台遶境國台辦嗆民進黨 王美惠：完全就是在騙

中國泉州富美宮未經申請非法來台遶境，鎖定白沙屯媽祖遊庄，因統戰曝光緊急喊卡。中國國台辦發言人陳斌華今日反嗆，「民進黨當局」頑固謀獨，動輒扣上統戰帽子，就要阻擾限制。（翻攝直播）

2025/05/14 11:36

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國泉州富美宮未經申請非法來台遶境，鎖定白沙屯媽祖遊庄，因統戰曝光緊急喊卡。中國國台辦發言人陳斌華今日反嗆，「民進黨當局」頑固謀獨，動輒扣上統戰帽子，就要阻擾限制。立委王美惠痛批，這不是正常廟會活動，廟方人員用「農業科技參訪」名義混進來的，完全就是在騙。

陸委會日前強調，政府從未收到福建泉州富美宮來台遶境之交流申請案，但地方上卻出現泉州富美宮的神轎四處造訪，是否有人刻意規避申請或虛偽申請，從事中國宮廟來台宗教交流，已由主管機關蒐證中，後續將依法嚴格查處。

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陳斌華今天在國台辦記者會指出，閩台文化相近、文化相通，台灣各種民間信仰大多由福建等地移民傳入，長期以來各類民間信仰宮廟彼此交流往來熱絡，王爺信仰便是其中代表。

陳斌華聲稱，泉州富美宮主祀蕭王爺，自古以來就有「送王船」習俗，歷史上有多艘王船穿越海峽漂到台灣，當地民眾都會在王船靠岸之地興建王爺宮廟供奉，並奉富美宮為「祖廟」。

陳斌華進一步說，今年是富美宮王船「捷泰利號」抵達嘉義東石港100週年，富美宮蕭王爺「神尊入島」與有關宮廟一同舉辦慶祝活動，是兩岸民間信仰一樁好事。「民進黨當局」頑固謀獨，用對抗思維干擾、阻擾兩岸交流合作，傷害民間信仰在內的兩岸同胞感情和利益，不得人心，必遭兩岸同胞堅決反對。

針對富美宮董事會人員來台，未依規申請宗教交流，陸委會將查處。陳斌華未正面回應，反稱「兩岸宮廟像蕭王爺、媽祖、關帝等信仰，兩岸之間宮廟往來熱絡，祖廟神尊到台灣『巡台』，給台灣信眾心靈指引和安慰行之有年，深受台灣同胞歡迎」。

陳斌華質疑，我們要問的是，「民進黨當局」對於這種行之有年的交流活動，這些得到台灣民心的事，動輒扣上統戰帽子，就要阻擾限制，台灣經濟民生有那麼多結構性問題，還面臨美國高關稅霸凌的挑戰，能不能多做點得民心的事。

對此，民進黨立委王美惠受訪表示，富美宮來台遶境根本不是正常廟會活動，而是宗教統戰，廟方人員是用「農業科技參訪」名義混進來的，以「人神分離」方式規避審查，完全就是在騙。

王美惠批評，國台辦只是在說謊，這是在欺騙台灣人。如果要宗教交流，應該光明正大申請，不要「亂來亂騙」在做統戰工作。

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