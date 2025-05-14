同婚合法化6週年 黃捷籲政院鬆綁「人工生殖法」

民進黨立委黃捷、吳沛憶14日舉辦「同婚六週年，性平再進步」記者會。（記者廖振輝攝）

2025/05/14 11:24

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨立委黃捷、吳沛憶今與彩虹平權大平台、台灣同志諮詢熱線協會、台灣性別平等教育協會共同舉辦記者會，指5月17日是「國際不再恐同日」，同時也是「司法院釋字第748號解釋施行法」三讀通過的紀念日。今年適逢同婚合法化6週年，呼籲行政院應儘速鬆綁「人工生殖法」，並強調性平教育重要性。

黃捷指出，同婚合法化後，仍有多項關鍵制度尚未修正。其中，「人工生殖法」適用對象限縮於異性夫妻，同志無法在台灣合法使用人工生殖技術。目前「人工生殖法」已有多達17個修法版本等待審查，許多女同志與單身女性也持續向她陳情，期待能早日落實生育自主。

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黃捷說，衛福部雖於去年12月公開承諾，將優先處理已有共識的部分，但草案進度至今仍不明朗。衛福部不應再拖延，應儘速提出「人工生殖法」修正草案。

吳沛憶表示，「人工生殖法」已來到必須修正、保障單身女性及女同志生育自主權的時刻。因此她去年進入立院第一個會期就提出修法草案，將代孕與人工生殖脫鉤。她說，台灣已是同婚合法化的國家，且同性伴侶諮詢人工生殖的案例也不斷增加，相關配套必須與時俱進，呼籲衛福部儘速將草案送立院審議。

彩虹平權大平台政治倡議暨培力專案主任翁鈺清指出，調查顯示社會已有高度共識：女女配偶使用人工生殖這2年有6成左右的支持率；2024年民調中，民眾對於單身女性使用人工生殖的支持度更高達7成，顯示需求確實存在。「五月，也是台灣的同婚月份，給希望在台灣生養小孩的女性們，一個最好的禮物。」

台灣同志諮詢熱線協會倡議行銷主任鍾世柔說，許多同志在尋求醫療與長照服務時，常因性傾向或HIV身分受排擠或歧視，若同時為老年人或身心障礙者，更常陷入資源匱乏、無處申訴的困境。呼籲政府應將「如何服務同志」納入醫護與長照人員的基礎訓練課程，讓專業人員能以尊重、平等的態度，照顧需要的人。

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