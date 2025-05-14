為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    同婚合法化6週年 黃捷籲政院鬆綁「人工生殖法」

    民進黨立委黃捷、吳沛憶14日舉辦「同婚六週年，性平再進步」記者會。（記者廖振輝攝）

    民進黨立委黃捷、吳沛憶14日舉辦「同婚六週年，性平再進步」記者會。（記者廖振輝攝）

    2025/05/14 11:24

    〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨立委黃捷、吳沛憶今與彩虹平權大平台、台灣同志諮詢熱線協會、台灣性別平等教育協會共同舉辦記者會，指5月17日是「國際不再恐同日」，同時也是「司法院釋字第748號解釋施行法」三讀通過的紀念日。今年適逢同婚合法化6週年，呼籲行政院應儘速鬆綁「人工生殖法」，並強調性平教育重要性。

    黃捷指出，同婚合法化後，仍有多項關鍵制度尚未修正。其中，「人工生殖法」適用對象限縮於異性夫妻，同志無法在台灣合法使用人工生殖技術。目前「人工生殖法」已有多達17個修法版本等待審查，許多女同志與單身女性也持續向她陳情，期待能早日落實生育自主。

    黃捷說，衛福部雖於去年12月公開承諾，將優先處理已有共識的部分，但草案進度至今仍不明朗。衛福部不應再拖延，應儘速提出「人工生殖法」修正草案。

    吳沛憶表示，「人工生殖法」已來到必須修正、保障單身女性及女同志生育自主權的時刻。因此她去年進入立院第一個會期就提出修法草案，將代孕與人工生殖脫鉤。她說，台灣已是同婚合法化的國家，且同性伴侶諮詢人工生殖的案例也不斷增加，相關配套必須與時俱進，呼籲衛福部儘速將草案送立院審議。

    彩虹平權大平台政治倡議暨培力專案主任翁鈺清指出，調查顯示社會已有高度共識：女女配偶使用人工生殖這2年有6成左右的支持率；2024年民調中，民眾對於單身女性使用人工生殖的支持度更高達7成，顯示需求確實存在。「五月，也是台灣的同婚月份，給希望在台灣生養小孩的女性們，一個最好的禮物。」

    台灣同志諮詢熱線協會倡議行銷主任鍾世柔說，許多同志在尋求醫療與長照服務時，常因性傾向或HIV身分受排擠或歧視，若同時為老年人或身心障礙者，更常陷入資源匱乏、無處申訴的困境。呼籲政府應將「如何服務同志」納入醫護與長照人員的基礎訓練課程，讓專業人員能以尊重、平等的態度，照顧需要的人。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播