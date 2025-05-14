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    你的親簽正被國民黨盜用！ 花蓮3官員起訴 吳崢驚曝嚇死人新資訊

    花蓮縣民政處長明良臻涉要求戶政人員登門查對罷免資料，引「查水表」爭議被起訴。（資料照）

    花蓮縣民政處長明良臻涉要求戶政人員登門查對罷免資料，引「查水表」爭議被起訴。（資料照）

    2025/05/14 12:57

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕花蓮地檢署今日對花蓮縣民政處長明良臻等3人查水表案正式起訴。民進黨發言人吳崢今日表示，沒想到該案出現嚇死人的新資訊，明良臻不僅利用政府資源對民眾查水表，比對個資，更扯的是竟然指示縣府公務員登入戶政系統，調出民眾的過去申辦戶政案件的電子簽名與親筆簽章，進行濫用。吳崢也怒轟國民黨：「用行政機器違法竊取人民個資，對人民進行查水表，根本就是藍色恐怖！」

    花蓮罷免國民黨立委傅崐萁在一階段提議時，花蓮縣民政處長明良臻涉要求戶政人員登門查對罷免資料，引發「查水表」爭議，3月被法院羈押，花蓮地檢署調查後，認為明良臻等3名縣府官員，涉嫌違反個人資料保護法第44條、第41條之公務員假借職務上機會，非法利用個人資料罪，今依違反個資法起訴。

    吳崢今日在臉書PO文指出，根據花檢新聞稿，明良臻不僅利用政府資源對民眾查水表，比對個資，更扯的是竟然指示縣府公務員登入戶政系統，調出民眾的過去申辦戶政案件的電子簽名與親筆簽章，進行濫用。

    吳崢批，國民黨抹黑罷團是「違法詐騙集團」，原來說的正是自己。原先大家以為基隆市民政處長濫用公權力，進入政府戶政系統比對民眾個資已經非常嚴重，沒想到現在不僅不是個案，而且花蓮竟然連縣民的簽名檔都敢拿來用。

    吳崢最後更說，國民黨台南市黨部黨工説抄名冊是國民黨的「老方式」，看來連入侵戶政系統盜用人民個資、簽名，都是國民黨的老方式。「國民黨讓過去威權時期黨國不分的做法捲土重來，用行政機器違法竊取人民個資，對人民進行查水表，根本就是藍色恐怖！」

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