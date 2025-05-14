花蓮民政處長明良臻涉「查水表」被羈押起訴！議員要求下台

花蓮縣民政處長明良臻涉要求戶政人員登門查對罷免資料，引「查水表」爭議，被法院羈押。（資料照，記者王錦義攝）

2025/05/14 11:17

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮罷免國民黨立委傅崐萁在一階段提議時，花蓮縣民政處長明良臻涉要求戶政人員登門查對罷免資料，引發「查水表」爭議，花蓮地檢署調查後，認為明良臻等3名縣府官員，涉嫌違反個人資料保護法假借職務上機會非法利用個人資料罪，今依違反個資法起訴。民進黨籍縣議員胡仁順要求明良臻應下台負責。

胡仁順說，當時查水表事件吵得沸沸揚揚，依據檢方起訴書顯示明良臻利用職權，來欺壓、要脅基層公務員做出違法行為，甚至讓花蓮鄉親行使公民權時，感受到壓力而心生畏懼，他認為花蓮縣政府應該立即將明良臻撤職，明良臻愧對職務也該自行請辭。

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胡仁順說，明良臻現在還是民政處長，雖然在停職當中，若縣府持續包庇，他質疑縣府是不是還要持續的要脅基層公務人員做出違法的事情？縣政府還有多少像明良臻這樣子的政務官違反行政中立在幫忙傅崐萁？他認為徐榛蔚縣長，應該要大刀闊斧，親自宣示要求公務員在選務工作上做好行政中立，不要再養出像明良臻這樣子的政務官。

縣府行研處長陳建村回應說，縣府重申公務員依法執行職務要遵守的法令相當多，包括行政程序法、選舉罷免法等，相信同仁都是依法執行職務，三名同仁都沒有不法侵害人民權益或洩漏個資這樣不法意圖；希望各界不要用政治立場、政治觀點無限上綱，希望司法能夠儘速還給同仁清白，給予他們在法律程序上公正待遇，目前民政處長是由李葳代理。

檢方調查指出，被告明良臻於犯後毫無悔意，矢口否認犯行，態度不佳，且刻意刪除通訊軟體LINE內之相關對話紀錄，並試圖將責任推諉於下屬公務員，卸責逃避，建請從重量刑，以端正吏治、遏止濫權、維護民權。而戶政事務所主任鍾威霆，與副處長暨花蓮縣選委會總幹事吳俊毅二人，畏於長官之權勢，未敢公然違抗，並不具實際決策之主導權，相比較為輕微，建請依法量處適當之刑。

檢方認為，罷免案提議人對於其等所簽署提議人名冊，本可合理期待公務機關對於該等資料利用，應於執行法定職務必要範圍內為之，並與蒐集之特定目的相符，明良臻等3人竟共同意圖損害他人有關罷免案提議成立與否及罷免案提議人資訊自主權之利益，基於公務員假借職務上之權力，違法利用個人資料，依違反個人資料保護法第16條之規定，而犯同法第44條、第41條之公務員假借職務上之權力，違法利用個人資料罪嫌，均提起公訴。

罷免傅崐萁的公民團體今年2月3日送二千多份的罷免一階段提議書到中選會，但在5日就有民眾遇到花蓮戶政事務所的公務員登門訪查，詢問是否親自簽署提議書，遭民眾質疑登門查水表，檢方接獲檢舉後展開偵辦，由於依據查對規定，戶政人員僅需在電腦系統上查對戶籍及身分資料正確與否即可，不需要把提議書帶出門查對。

民進黨籍花蓮縣議員胡仁順。（記者王錦義攝）

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