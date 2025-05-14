宜蘭縣籌設「原民處」近3年沒動靜 議員批歧視行為

宜蘭縣籌設「原民處」近3年沒動靜，議員批是歧視行為，強調原住民非二等公民。（記者王峻祺攝）

2025/05/14 11:07

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣2022年7月啟用原住民多功能會館，同時揭牌原住民行政處籌備處，無黨籍議員孫湯玉惠等人今天在縣議會質詢時，抨擊縣府承諾成立原民處，近3年卻遲遲沒動靜，就是「歧視行為！」要求年底前要有新進度。縣府回應，目前21局處依法滿編，會針對組織編制及業務內容盡快檢討。

宜蘭縣去年底原民人口數19089人，占全縣人口4.25％，主要為阿美族與泰雅族，縣府負責原民行政事務的主管機關為原住民事務所，層級屬二級單位，3年前縣府針對成立原民處進行籌備，不過進度至2023年11月停滯，僅在原本二級單位增加第三股後就無新進展。

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原住民議員孫湯玉惠、沈志弘及游吉祥今天進行聯合質詢，為代理縣長林茂盛披上阿美族情人袋及戴上泰雅族頭帶，象徵原住民族友善互動，期許林茂盛為原民發聲、爭取權益，不過話鋒一轉，針對事務所升級為一級單位進行質詢。

孫湯玉惠說，設立原民處不是特權，而是公平原則，近3年成立進度持續延宕，拖延就是歧視行為，原民業務繁重，包含教育文化、社會福利等，雖然各局處分擔相關業務，但要處理事務時，由於是二級單位，態度就是不屑，「我們不是二等公民。」

她說，其他比宜蘭原民人口數還要少的縣市，都將原民事務機關設立為一級單位，宜蘭遲遲不設原民處，不能以編制滿編為由拖延，外縣市可以宜蘭為什麼就不行？議會也有三分之二議員連署成立，要求縣府今年底前就要有所進展。

沈志弘指出，台北市、苗栗縣原民人口數均不及宜蘭，也都針對原民設立一級單位，其中苗栗在去年3月進行升等，另外南投縣則是組織改造，今年從原民局改制為處。

游吉祥則說，縣府不是不能改，而是想不想做，呼籲重視宜蘭原民權益。

林茂盛答詢表示，目前原民事務除由事務所處理外，也分散各局處協助，業務處理算順遂，針對成立原民處，會在年底前針對組織編制及業務內容，進一步探討，並持續向中央爭取，是否能在21局處外，以外加方式成立。

宜蘭縣無黨籍議員孫湯玉惠質詢代理縣長林茂盛，要求年底前針對成立原民處要有進展。（記者王峻祺攝）

原住民議員孫湯玉惠（左）、沈志弘及游吉祥（右），為代理縣長林茂盛（中）戴上阿美族情人袋及泰雅族頭戴，象徵原住民族友善互動。（記者王峻祺攝）

宜蘭縣議員孫湯玉惠為代理縣長林茂盛披上情人袋，象徵友善友好。（記者王峻祺攝）

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