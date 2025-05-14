爭取300億保命錢守衛海疆 管碧玲：別讓海巡水下無知

立法院經濟、財政委員會今（14日）審查「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」。（圖擷自國會直播頻道）

2025/05/14 11:01

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院經濟、財政委員會今（14日）審查「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」。海洋委員會主委管碧玲指出，在野黨立委稱國土安全韌性預算為「便宜行事」或「偷渡」，這是非常大的誤解，海委會在關稅問題發生前就已爭取這筆保命預算，盼編列300億元打造24小時精銳海巡、立體偵巡守衛海疆，「不要讓海巡變水下無知、有夜盲症的海巡」。

行政院版特別條例草案，其中支持產業930億元；國土安全韌性1500億元；照顧民生1670億元，涵蓋撥補台電1000億元。而在國土安全韌性部分，包括強化國土防衛能量、強化台灣海域監偵、提升資通作業環境及設備等三面向；藍白揚言刪除預算，並提出普發現金規劃。

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管碧玲報告時特別指出，她聽完國民黨立委賴士葆及民眾黨立委張啓楷的報告，了解到國土安全韌性預算之所以被排除，是建立在一個非常重大的誤解基礎之上，賴認為該預算是便宜行事、硬塞進來，張也是偷渡、包裝在關稅議題。

管碧玲說，她要提出一個非常具體的證據，4月1日關稅問題發生之前的2個月，她在2月19日就已經發新聞稿，針對海委會、海巡署所需急迫性、必要性的國土安全韌性，呼籲能被納入歲計賸餘的特別預算考量，這絕對不是便宜行事、硬擠進來，反而是更早就提出的需求。

關於海委會300億元國土韌性預算的重要性，管碧玲表示，首先，這會讓海巡在夜間完全用肉眼守護的狀況，有一個歷史性的里程碑大躍進，目前海巡熱顯像系統在全島尚未被完整配置，這部分需要數十億、將近百億元的預算，可以讓海巡變成24小時守衛國民生命財產安全的精銳海巡，「這筆錢要從哪裡來？追加預算，它的財源在哪裡？明年開始的公務預算，請問新的財劃法之後，中央的預算可以給我嗎？」

管碧玲續指，其次，海巡目前在水下完全無知，也沒有水面的無人載具，空中的無人機只有20架，且續航力非常短、只有50分鐘，其耐風性也很低；因此，要讓海巡守衛海疆的能力，變成是一個立體偵巡的海巡，必須從水下、水面到空中，基本能力趕快要到位，這筆經費是保命的經費。

管碧玲也談到，她是民意代表出身，第一時間會站在選民的立場設身處地，當然知道家家戶戶對於每人1萬元或6千元，內心會有多麼高興，但她幾經糾葛，保護大家的生命安全是無價之寶，「我怎麼會變成是在跟大家搶這筆錢呢？因為它絕對必要，不能再等了，如果沒有這一筆預算，我不知道財源在哪裡，我還要等多久」。

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