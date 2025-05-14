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    國民黨：林月琴壓榨辛苦基層社工圖利自己

    國民黨台北市議員鍾沛君（左起）、新北市議員江怡臻 、副發言人鄧凱勛等，14日舉行「林月琴成兒虐安全網破口、賴清德端出的不分區第一淪為推諉卸責第一！」記者會。（記者劉信德攝）

    國民黨台北市議員鍾沛君（左起）、新北市議員江怡臻 、副發言人鄧凱勛等，14日舉行「林月琴成兒虐安全網破口、賴清德端出的不分區第一淪為推諉卸責第一！」記者會。（記者劉信德攝）

    2025/05/14 11:03

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    遭質疑未利益迴避 林月琴：絕無利用職務自肥、勿以訛傳訛

    〔記者施曉光／台北報導〕民進黨不分區立委林月琴被爆是「剴剴案」的外聘督導，國民黨今上午召開「林月琴成兒虐安全網破口，賴清德端出的不分區第一淪為推諉卸責第一！」記者會，該黨台北市議員鍾沛君指出，做為民進黨國會門面的林月琴，被很多基層社工人員爆料，只要不給她擔任委員、督導，評鑑時可能就會被打低分、被搞死，批評林月琴壓榨辛苦的基層社工，圖利自己。

    鍾沛君表示，從107年開始，林月琴就開始在台北市居家托育服務中心擔任外聘督導，「剴剴案」的案發地、台北市文山區居家托育服務中心從107年到案發的112年，林月琴就總共參與24場活動，賺了14萬4000元，但「剴剴」往生後的第2天，林月琴才知道此事，並且忘了自己的外聘督導身分，在記者會上猛批台北市、新北市政府與兒福聯盟，把自己裝成為一個局外人。

    她進一步指出，近年來台北市12個居家托育服務中心，有4個聘請林月琴擔外聘督導，7個聘請林擔任職訓講師，台北市政府教育局也聘林擔任多個委員職務，但林月琴當委員時樣樣通，究責時卻樣樣不通，該領錢的時候樣樣領，出事漏接時就變成被動督導。

    國民黨新北市議員江怡臻則指出，林月琴光是在新北市擔任外聘督導、講師、評鑑委員、計劃案審查委員，以及與交通局、教育局一些案子合作，近年就獲得將近100萬收入，同時林月琴還兼任「靖娟基金會」董事，球員兼裁判，狂撈中央部會經費，光是擔任立委這1年來，「靖娟基金會」向衛福部申請的補助款及得標案，初估就有668萬餘元，如果林月琴再繼續擔任立委，她無法想像還能狂撈多少納稅人的錢。

    此外，江怡臻指出，「靖娟基金會」今年發函各縣市要在5月15日「健康幼稚園」火燒車事件的忌日當天，發起515全國同理心兒童安全活動，邀請政治人物準備個人童年照，為該基金會打廣告，呼籲響應「全民童理心運動」，但515是罹難的「健康幼稚園」林靖娟老師與孩子們的忌日，基金會有先問過孩子及林靖娟老師的家人嗎？這種作法是在家屬的傷口上撒鹽，這是什麼樣的心態？有真的在守護全國兒童交通安全嗎？她認為這個活動非常不宜。

    國民黨副發言人鄧凱勛則說，林月琴太可怕，明明是「剴剴案」的外聘督導，原本就是「局內人」，是最有機會幫忙補破網、阻止憾事發生的人，案發後卻大言不慚的指責別人，裝做無關己事。

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