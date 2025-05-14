罷伍麗華查出死亡連署 國民黨屏東縣黨部被搜索 帶走書記長等3人

屏東檢調今天上午搜索國民黨屏東縣黨部，黨部人員到場。（記者葉永騫攝）

2025/05/14 10:51

首次上稿 10:31

更新時間 10:51

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東地檢署、調查站今天上午9點多到搜索國民黨屏東縣黨部，調查罷免案死亡連署，查扣電腦及相關的名冊，並準備帶回縣黨部書記長蕭榮明及2名黨工進行查明，立委伍麗華就指出，罷免連署她的連署書有1521份不合格，死亡人數高達202人。

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民進黨籍原住民立委伍麗華上個月到屏東地檢署按鈴控告罷免案領銜人、國民黨籍原住民立委盧縣一助理張芳碩，涉嫌偽造文書及選罷法，屏東地檢署、調查站日前傳喚相關人員調查發現，有多位的連署人根本不知道被盜用個資參與連署，今天上午到國民黨縣黨部搜索，帶回黨工及電腦、連署名冊等相關的證物。

伍麗華說，張芳碩涉嫌抄寫政黨黨員名冊、偽造簽名及冒用個人資料進行連署，在不合格的1521份罷免連署書中，死亡人數高達202人，竟然還有非原民140份，內情不單純，要求檢調介入調查、還給部落安寧，強調罷免權應該是要公開、透明、尊重個人自由意志，而不是透過脅迫方式。

屏東檢調今天上午搜索國民黨屏東縣黨部，調查罷免案。（記者葉永騫攝）

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