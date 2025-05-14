鍾沛君稱罵中共同路人比邊緣人還嚴重 沈榮欽列7疑點：錯誤類比

國民黨基隆市籍立委林沛祥近日在政論節目稱「罷團都是社會邊緣人」，引發外界批評。同黨的台北市議員鍾沛君在政論節目則稱，民進黨罵國民黨中共同路人，比「邊緣人」還嚴重。（資料照）

2025/05/14 11:40

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨基隆市籍立委林沛祥近日在政論節目稱「罷團都是社會邊緣人」，引發外界批評。同黨的台北市議員鍾沛君在政論節目則稱，民進黨罵國民黨中共同路人，比「邊緣人」還嚴重。對此加拿大約克大學副教授沈榮欽發文質疑鍾沛君言論荒謬、錯誤類比，並指藍白在立院的胡作非為，背後都有中共的鬼影幢幢，才是罷團最深的憂慮，「無法正視問題根源的政客，遲早被掃進歷史的垃圾堆」。

對於林沛祥「社會邊緣人」的說法遭到批評，鍾沛君在政論節目上稱「如果你們（民進黨）對中共這麼深惡痛絕，那麼罵別人中共同路人，應該比底層、比邊緣人更嚴重，你們講的還是感覺問題，傅崐萁他們到中國去，有被依照國安法送辦嗎？你們永遠在潑紅漆、扣紅帽啊」、「如果你們（民進黨）一直講中共很可惡，中共那麼萬惡不絕，那為什麼講中共同路人這件事情，沒有講邊緣人嚴重呢？請問他送國安法了嗎？他違反國安法了嗎？」

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沈榮欽在臉書發文指出，國民黨市議員鍾沛君為了護航基隆立委林沛祥批評罷團都是「社會邊緣人」，搬出民進黨批評國民黨為「中共同路人」，表示林沛祥的說法無可厚非。

沈榮欽質疑，雖然鍾沛君護航林沛祥不令人意外，但是她荒謬的論述值得批評。沈榮欽分析，鍾沛君的說法也是近來國民黨與民眾黨的標準論述，由於藍白主席到立委各種荒謬言論層出不窮，所以藍白不打算一一辯護，而是乾脆搬出保護傘：因為你批評我是「中共同路人」，所以無論我怎麼荒腔走板的污衊都情有可原，因為沒有比抹紅更大的污衊。

沈榮欽指出，首先，鍾沛君刻意將所有罷團等同於民進黨的言論，本就是一種貶抑台灣民間力量的污衊。而葛如鈞、館長、陳玉珍、凌濤與鍾沛君之流各種造謠台灣罷團收錢辦事的言論，更顯示出他們對於台灣民間力量的無知。在他們眼中，只有金錢才是推動民眾行動的力量，不僅對藍白立委在立院的胡作非為毫無反省，更否定人民愛鄉土之心，企圖為罷藍與罷綠立委至少30:0的懸殊比數開脫，無視國民黨各黨部抄名冊仍無法過二階段罷免的事實。

沈榮欽為此也批評，人民選出的民意代表公然污衊人民自主的意志，國民黨的政治人物是仍活在19世紀的化石，早該被淘汰。

沈榮欽表示，其次，批評國民黨是「中共同路人」是一種政治判斷，否則國民黨要如何解釋每次中共軍演，國民黨明知國際社會都在看台灣反應之際，仍要派出副主席到中國卑躬屈膝，而且一而再，再而三配合中共統戰演出？國民黨要如何解釋傅崐萁率領黨籍立委到中國晉見中國對台統戰負責人王滬寧，回台後就在立院推動違憲立法、癱瘓最高法院與亂刪預算的事實？為何在藍白群組內不得批評中國共產黨，批評中共者就要被踢出群組？為何在國內拖延各種民生法案，反而將中配六減四列為優先政策？為何中共配合藍白立院違憲攤瘓國家之舉而大肆讚美？為何從中共官媒到抖音，都是讚美藍白政治人物的聲音？為何中共官媒點名不得用綠共，國民黨政治人物就一夜之間全部噤聲？

沈榮欽拋出7項疑問並質疑，像這類事情3天3夜也說不完，而鍾沛君卻不准評論國民黨是否是中共同路人，否則就是抹紅、污衊？

沈榮欽也分析，鍾沛君對林沛祥的護航更是可笑，罷團是否是「社會邊緣人」是可以驗證的，只要提出參加罷團的義工都是社經地位較低的人士即可。但是鍾沛君不做此圖，反而硬要用「因為國民黨被批評是中共同路人，所以我怎麼污衊你都沒關係」這種荒謬邏輯護航，可見其思想之混亂。

沈榮欽批評，鍾沛君所不知道的是，由於公民團體對藍白在立院成為「中共同路人」的憂心，才是這次大罷免運動的深層動力，那些藍白在立院的胡作非為，背後都有中共的鬼影幢幢，才是罷團最深的憂慮。無法正視問題根源的政客，遲早被掃進歷史的垃圾堆。

沈榮欽在文末也強調，之所以要糾正鍾沛君的荒謬言論，目的在停止藍白錯誤的類比，正視台灣民間社會批評其為中共同路人背後的憂心，以及對於公民愛鄉土之心的尊敬，正是他們在國家危難時挺身而出，才得以在一次次政治人物塑造的危機中，拯救台灣的民主。

國民黨基隆市籍立委林沛祥近日在政論節目稱「罷團都是社會邊緣人」，引發外界批評。同黨的台北市議員鍾沛君在政論節目則稱，民進黨罵國民黨中共同路人，比「邊緣人」還嚴重。（圖擷自YouTube）

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