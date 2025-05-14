藍白強行三讀核電廠延役20年 陳其邁痛斥草率立法

藍白強行三讀核電廠延役20年，高雄市長陳其邁批評草率立法。（記者葛祐豪翻攝）

2025/05/14 10:20

〔記者葛祐豪／高雄報導〕台電核三廠2號機17日將停機除役，立法院藍白黨團昨（13）日強行三讀，將現行核電廠運轉執照有效期間最長40年延長為60年；對此，高雄市長陳其邁今天於議會答詢時批評草率立法，質疑「核廢料要放哪裡？放在新北、花蓮、馬祖能接受嗎」？至少「放在高雄市我反對」！

藍白兩黨昨天在立法院以60比51的人數優勢，強行三讀「核子反應器設施管制法第6條修正案」再修正動議條文，將現行核電廠運轉執照有效期間延長為最長60年；高雄市議員邱俊憲今天於議會質詢時比喻：「一台車子開了40年快要壞了，準備報廢了，突然告訴你這台車還可以開20年，硬要你上路，這樣立法能接受嗎？」

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陳其邁答詢時表示，他也擔任立委很長一段時間，沒看過院會表決時竟然沒有資料，印象中沒發生過這樣的事情，立委手上應該都有文字，才知道表決內容是什麼，「表決內容都沒有，舉手是舉『火大』的嗎」？

針對核三議題，陳其邁認為，大家有不同意見，但人數多、不代表可以不按照議事規則 ，這對人民也不尊重，至少利害相關者例如屏東縣、新北市應該先辦公聽會，讓立法程序完備，更多人參與討論，「也許新北市會反對」。

陳其邁批評，這次能源議題草率立法沒有公開透明機制，他表示反對，不應該這樣粗暴立法，包括安全管制、核廢料都要先釐清，「台灣核廢料要放哪裡？放在新北市能接受嗎？放在花蓮，徐縣長同意嗎？放在馬祖，當地人同意嗎」？他話鋒一轉，意有所指強調「至少放在高雄市我反對，因為高雄市的電夠」！

陳其邁明確表達反對這樣的立法方式，「連核廢料放哪裡都不知道，核電廠重啟也要安全檢查，至少3、4年」，「不曉得國民黨急什麼」、「連版本是什麼，討論餘地都沒有，這樣不好」。

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