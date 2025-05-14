林沛祥稱罷團邊緣人挨轟 吳靜怡酸林才是脫離民意的真正邊緣人

吳靜怡發文批評，林沛祥的失言點燃輿論，只靠羞辱民間志工、踩踏公民行動，換取短暫的聲量與關注，並批林說別人是「社會邊緣人」，卻不知道自己才是脫離民意、墮落體制的真正邊緣人。（資料照）

2025/05/14 10:17

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免國民黨立委二階連署進入尾聲，國民黨基隆市籍立委林沛祥近日卻在政論節目稱「罷團都是社會邊緣人」，引發輿論譁然。媒體人吳靜怡對此發文批評，林沛祥的失言點燃輿論，只靠羞辱民間志工、踩踏公民行動，換取短暫的聲量與關注，並批林說別人是「社會邊緣人」，卻不知道自己才是脫離民意、墮落體制的真正邊緣人。

國民黨基隆市籍立委林沛祥11日在政論節目說，他一直認為罷團是一些社會邊緣人的集合體，因為這些社會邊緣人需要人家的關懷，需要有些他們繼續撐下去的價值和信仰。相關言論引發輿論譁然。

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吳靜怡在臉書發文指出，林沛祥不想當國民黨的邊緣人，終於靠失言超越傅崐萁，奪下本週政治聲量王！她表示大罷免浪潮進入第二階段送件尾聲，當藍營面臨30位立委被送進審查大門時，林沛祥選擇用一句「社會邊緣人」的失言成功點燃輿論，而葛如鈞則以「志工一小時兩千元」的潑髒水式發言緊隨其後，雙雙成為國會殿堂中的聲量焦點。

吳靜怡表示，這高漲突出的聲量，並非來自政績或民意，而是來自對基層公民的羞辱與貶低。特別是林沛祥，第二階段罷免收件尚未結束，卻已用失言提醒大家：「別忘了幫我填罷免連署書！」他的發言無異於替自己送上三階罷免入場券，彷彿也想讓基隆人感受到這場民主運動不能缺席的氣氛。

吳靜怡也批評，林沛祥從未成年時就持有多筆不動產，林沛祥的「成功」和謝國樑、張淵翔一樣，「基隆三少」並非來自奮鬥，而是家族勢力。未成年的他，在2015年起低價承租國產署土地，涉嫌違規經營私人停車場牟利，早早學會如何利用「袋地通行」來創造收益，成就非凡。這份成就，來自他尊爵不凡的家庭背景，父親是前基隆市長林水木，母親則是連任六屆的前立委徐少萍，林家傳說在基隆的中正、安樂、暖暖區擁有大量不動產，被基隆人稱為「盤踞基隆的土地主人」，林沛祥的母親徐少萍還曾被媒體評為「最會生財立委」第二名，其財富堪比市府本身。

對於林沛祥的背景，吳靜怡也酸林「不過是踩在基隆人肩膀上，社會金字塔頂端的權貴邊緣人！」、「毫不費力地踏上政治舞台，成為不動產堆出來的快樂成年人」。

吳靜怡也質疑，林沛祥不代表基層、不關心民苦，只靠羞辱民間志工、踩踏公民行動，換取短暫的聲量與關注，他說別人是「社會邊緣人」，卻不知道自己才是脫離民意、墮落體制的真正邊緣人，把自己活成了社會金字塔最上層卻最可悲的「權貴邊緣人」。

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