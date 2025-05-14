藍白砍1500億國安預算 國防部：中共隨時可能由演轉戰

立法院經濟、財政委員會今（14日）審查規模4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」。（圖擷自國會直播頻道）

2025/05/14 09:26

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院經濟、財政委員會今（14日）審查規模4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，國民黨團、民眾黨團提案擬刪除1500億元國土安全韌性預算。對此，國防部表示，中共對台威脅遽增，隨時可能「由訓轉演」或「由演轉戰」，對整體防衛戰力及提升資通韌性刻不容緩，建議納入預算配置。

國防部書面報告指出，近年中共不斷採取灰色地帶行動及擴大軍事活動，隨時可能「由訓轉演」或「由演轉戰」，嚴重擠壓我反應、反制時間；必須立即強化「國土安全韌性」相關措施，以應對隨時可能的戰災發生。所編列項目皆緊扣「全災型戰爭」的總體安全概念，無論作戰或天然災害發生，均有備援支援軍事與救災應用，提升國土安全韌性。

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國防部示警，中共為達成其武力犯台企圖，平時利用網攻、破壞海纜等方式，阻斷我資通與指管作業。戰時則運用武力癱瘓我資訊作業節點，導致防衛作戰指管失能。顯見建置資通韌性環境刻不容緩。

另方面，鑑於中共犯台可能行動包括聯合封鎖、火力打擊與登陸作戰等。國軍必須先期完備武器、彈藥、水、糧秣與油料等作戰持續力，並做好戰力防護，不受敵破壞。因此亟需具防護及實用的庫儲與保養設施，以強化重要軍品、物資、零附件囤儲能量。而且國軍近年因應敵情籌獲許多新式裝備，更需良善訓練場地以提升訓練成效。

關於執行規劃，國防部說明，為滿足國土安全韌性需求，規劃運用國內資通及營造實力，擴大國內採購，帶動民間廠商投入國防產業促進民間經濟效益，提升產業附加效益及提高就業機會達成雙贏目標，計畫執行六項專案，包括軍民資通作業環境韌性與設備效能提升案、指管系統韌性及資安防護擴充案、軍民共同圖像系統監偵能力案、作戰區通資基礎設備（施）提升案、網傳作業設備補充案、重要防護設施改善案。

至於預期效益，國防部評估，首先是快速提升戰力，建構防衛韌性；其次是落實軍民合作，推動國防產業升級與促進經濟效益。此次籌購項目大部分以國內採購為主，將促進經濟效益，同時擴大國內就業機會。

此外，國防部特別提到，有關國民黨團擬具「因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性特別條例草案」及民眾黨團擬具「因應國際情勢衝擊強化經濟社會韌性特別條例草案」，其中內容均未納入與國防有關項目。囿於中共對台威脅遽增，對整體防衛戰力及提升資通韌性刻不容緩，建議納入預算配置，確保國家維持應處未來挑戰的能力。

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