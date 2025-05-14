「邊緣人」的反擊 全台34罷團跨區增援「基隆絕沛」

（資料照，本報合成）

2025/05/14 09:58

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委林沛祥近日稱罷團志工都是「社會邊緣人」，此語引爆全台怒火，全台各地罷團決定要將志工人力，跨縣市到基隆增援「基隆絕沛」行動，除了部分仍在持續收件丶希望達到安全門檻的罷團之外，前往增援的志工大軍，將抓緊基隆罷免二階送件截止日之前的關鍵期，呼籲基隆市民踴躍參與連署。

罷免國民黨及親國民黨的無黨籍立委行動，目前已有30個罷團完成二階送件，另有4個罷團未達門檻，僅餘「基隆絕沛」罷團持續收件中。本報自4月16日起，每日以圖表追蹤呈現各罷團的收件數字及連署進度，歷時近一個月，今日之後將暫告一段落，並會在「基隆絕沛」罷團送件日，再次呈現35罷團的完整連署丶收送件數據。

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以上各罷團收件數量及目標數量，由各罷團提供。二階連署最終結果，以中選會公布為準。

資料來源：基隆絕沛（基隆）；罷洪！刻不容楷丶板橋大刪元丶倫刪立舒丶無獻清林丶拔羅波區丶齊心斷翔（以上為新北市）；山除薇害丶港湖除銹丶大安強強滾丶剷除黑芯丶文山退葆（以上為台北市）；桃園罷牛 淘汰牛氓丶全力一擊丶壢拔魯蛋，黨哲滾蛋丶 萬罷了沒啦丶罷呂清玲丶桃六刪邱（以上為桃園市）；罷鈐反中丶除舊汰欣丶撕除惡銘（以上為新竹縣市）；超無作為丶刪鎮出局（以上為苗栗縣）；解顏行動丶中三拒瓔丶展翅廢翔丶斷健行動丶敲羅行動丶一罷擊臣（以上為台中市）；罷免缺衣不可（彰化縣）； ALL 罷馬丶去游除垢（以上為南投縣）；雲林拔釘（雲林縣）； 微光・花蓮 拔傅行動（花蓮）；挫賓行動（台東）。

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