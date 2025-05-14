核電延役三讀通過 黃捷批藍白漠視核安風險、核廢處置

民進黨立委黃捷批評，核三廠運轉已40年，故障風險大增，過去傅崐萁曾公開反對核廢料存放在花蓮，黃國昌也曾說「絕對反對」核二重啟，她質疑藍白漠視核安風險及核廢處置，嚴重罔顧台灣安全。（圖擷自臉書）

2025/05/14 09:27

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院昨趕在非核家園大限前處理「核子反應器設施管制法」修正草案，將核電廠壽齡再延長20年。民進黨立委黃捷對此批評，核三廠運轉已40年，故障風險大增，過去傅崐萁曾公開反對核廢料存放在花蓮，黃國昌也曾說「絕對反對」核二重啟，質疑藍白漠視核安風險及核廢處置，嚴重罔顧台灣安全。

黃捷在臉書發文指出，藍白聯手強勢碾壓，放寬40年核電廠年限至60年，允許老舊、已除役的核能機組重啟。她批評「藍白漠視核安風險及核廢處置，不負責任到這種地步，可惡至極」。

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黃捷表示，核三廠將於5月17日停役，運轉已40年，故障風險大增。過去在2013年曾發生外電系統喪失，2015年更發生廠內火災，更別提核三廠緊鄰恆春活斷層，地質安全始終是核電廠的不可控因素。

黃捷強調，核電延役不是修改法條這麼簡單，包括機組老舊安全評估、耐震係數，以及核廢料最終處置的環境正義問題，關乎全國的安全，難道不用審慎評估？

黃捷也質疑，「所有提案延役、所有投下同意的藍白委員，都同意核廢料存放在自己的選區嗎？尤其新北的葉元之、洪孟楷、張智倫、林德福、廖先翔、羅明才，你們同意嗎？屏東出身的柯志恩、蘇清泉，你們同意嗎？」

黃捷也指出，2012年傅崐萁公開反對核廢料存放在花蓮。2018年黃國昌說「絕對反對」核二重啟。目前擔任新北市長的侯友宜過去更曾說，沒有核安、就沒有核能。

黃捷批評，這次的核管法修正，粗暴碾壓、過水協商、版本黑箱，更嚴重罔顧台灣安全。她也砲轟「表決板上按贊成的這些名字，請公民們一個個看清楚，罷！免！他！」

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