早準備面對國民黨烏龍檢舉 周玉蔻：矢板明夫「誘敵成功」

矢板明夫秀出去年取得的中華民國護照。（圖取自矢板明夫臉書）

2025/05/14 07:50

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「印太戰略智庫」執行長矢板明夫11日到基隆，為罷免國民黨立委林沛祥的「基隆絕沛」站台宣講，被國民黨基隆市黨部質疑已違反「選罷法」和「移民法」，13日向移民署及中選會檢舉；矢板明夫秀出護照回應，去年已取得中華民國國籍，根本沒有違法。資深媒體人周玉蔻13日晚間在臉書發文講述此事件的「幕後趣聞」，並笑稱「矢板明夫誘敵成功」。

周玉寇提到：「國民黨基隆黨部檢舉矢板明夫外國人站台罷免藍委林沛祥違反選罷法、移民法，踢到鐵板灰頭土臉，其實是矢板明夫先生誘敵成功之計。」並透露，12日她出席餐敘，席間矢板明夫接到電話後和大家說，國民黨和藍委林沛祥注意到幫忙「基隆絕沛」活動演講，13日將開記者會檢舉，但話鋒一轉和大家說「其實，我早就拿到中華民國國籍，是中華民國公民了」。

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周玉寇提到，矢板明夫當下請大家都先不要對外透露，13日早上她在電台節目中，只能預告國民黨基隆黨部和林沛祥「一定撞牆」，擔心說溜嘴。後來矢板明夫13日下午果然秀出中華民國護照，證實已經是中華民國國民，移民署也表示，沒有違反移民法的問題。

周玉蔻強調，矢板明夫是台灣女婿，太太出身南投，溫柔賢淑又知書達禮，在留學日本時與矢板結識成婚，兩人育有一女，「矢板這位國際知名媒體人成為台灣的同胞，真是值得歡慶的喜事」。周玉蔻也預告，矢板明夫與曹興誠14日下午將會一同去基隆「近距離秀出他的護照」，她呼籲基隆鄉親，除了看看矢板明夫的護照，也要記得簽下連署書。

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