藍白推刑法部分條文修正 林智群：關說司法有罪但施壓司法沒罪

立法院昨三讀通過「刑法部分條文修正案」，增訂「妨害司法公正罪章」，若對法官、檢察官不法關說，影響其裁判或處分等，最重可關5年、罰50萬元，至於因而做出上述裁判或處分等作為的司法官，最重可關7年、罰100萬元。（記者謝君臨翻攝）

2025/05/14 07:24

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院院會13日三讀通過「刑法部分條文修正案」，增訂「妨害司法公正罪章」及「棄保潛逃罪」。律師林智群質疑「關說司法有罪，但施壓司法沒罪」。民進黨立委沈伯洋也指出，現在的立委最大的問題就是施壓司法結果藍白連「施壓司法罪」都不敢訂進去，批評「這就是一個從頭到尾欺騙式的民粹操作」。

律師林智群在臉書發文指出，新通過的妨害司法罪，關說司法有罪，但施壓司法沒罪喔！（因為沒規定）。他也直言「所以藍白烙人在地檢署外面向檢察官、法官施壓，是無罪的喔」，並諷刺「這就是黃國昌的正義！」

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沈伯洋在臉書發文指出，藍白的妨害司法罪章就是那麼有問題。他批評黃國昌打算一舉翻身把這個當作什麼偉大政績，結果寫出來的法條連法律系大一都不如。

沈伯洋強調，現在的立法委員，最大的問題就是施壓司法。結果藍白連「施壓司法罪」都不敢訂進去。他也直言「這個就是一個從頭到尾一個欺騙式的民粹操作，先創造一個問題給自己的支持者，然後跟你說只有訂這條罪才能解決問題；但其實只是套套邏輯」。

沈伯洋表示，為了幫這個爛法案擦屁股，他們幫忙弄了24頁的修正動議，連民眾黨立委黃珊珊都說他們規定的比較完整，但事實上，這是一個完全不需要修這兩條就可以解決的事情，浪費大家那麼多時間。

沈伯洋也質疑，「戳破這個謊言之後，看起來小草們很急著出征，就給你們慢慢出征。你們信奉的神，上台發言兩次，沒有針對任何一個我提出的疑問回答。一個都沒有」。

沈伯洋也說，「只會一直嚷說過去幹嘛不定」，但「這個在學界就是那麼有爭議」。他也諷刺「現在真的是卡提諾法學遠勝各大法律系教授了，昏倒。還在那邊說你的版本咧。我認為該訂的我就會寫版本（比如影響力交易我就有版本），我認為不該訂的，我就是協助修正動議（擦屁股）。真的很受不了這些人」。

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