違法助講？矢板明夫秀護照打臉藍營 加碼酸這1句網讚爆

矢板明夫秀出自己去年取得的中華民國護照。（圖取自矢板明夫臉書）

2025/05/14 00:19

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫近日到基隆為「基隆絕沛」站台宣講，遭國民黨指控其行為已違反選罷法和移民法，選罷法56條明文規定，外國人不得參與我國選舉、罷免之宣傳活動；移民法更寫明情節嚴重可能取消居留並驅逐出境。對此，矢板明夫13日秀出中華民國護照狠狠打臉藍營，晚間再於臉書發文狠酸藍營的人近期諸多違法，一廂情願認為別人一定也違法，在完全不求證的情況就跳出來檢舉，這種做法實在令人搖頭。

矢板明夫13日深夜在臉書PO文，「今天基隆的國民黨部發言人黃申棟和立委林沛祥的助理，突然召開記者會，指控罷免立委林沛祥的民團『基隆絕沛』，違法邀請外國人矢板明夫來助講，還強調說這不是『擦邊球』，而是赤裸裸的違法，根據公職人員選舉罷免法規定，外國人不得參與罷免助講活動，違者可處以罰鍰，而根據入出國及移民法，情節嚴重移民署得強制驅逐出國。他們還拿出了兩份『檢舉函』，一份交給移民署，另一份交給中選會，大聲疾呼『移民署別裝死』，要求對我進行嚴懲。」

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他說：「首先，黃發言人對相關法條的解釋並不準確，有誇大其詞之嫌。最離譜的，是他們的指控前提根本不對。因為，我在去年已經取得了中華民國國籍，正式成為了台灣人。我評論和要求罷免自己國家的不稱職立委，是一個國民理所當然的權利。」

矢板明夫表示，「可能是國民黨的相關人士，最近涉嫌偽造文書等多項違法，就想當然地認為別人也一定違法。在完全不經過求證的情況下，便冒然跳出來檢舉、指控別人，這種做法實在令人搖頭。要想求證我是否有中華民國國籍，有很多辦法。很多媒體人和政治人物都知道我的聯繫方式，隨便找個人問一下、給我打個電話，就可以問清楚的事情，他們卻偏偏不做，便召開記者會搞烏龍檢舉，浪費社會資源。」

他最後表示，「至於我為何取得台灣國籍，其實理由也很簡單。去年我離開產經新聞之前，就決定留在台灣。既然把台灣當作了自己的家，就申請了國籍。做一個媒體人，我經常寫一些政治評論。我的主張是，拒絕中國的統戰、捍衛台灣的民主自由。有些話，作為當事人講出來會更有底氣一些。總之，我會留在台灣，和大家一起呵護這片土地。請多多關照。」

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