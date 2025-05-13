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    喊武統中配「亞亞」離台後首發片 嗆「台灣是中國一省」沒資格遣返

    中配網紅「亞亞」劉振亞更新抖音號，發片嗆「台灣是中國一個省，沒有資格在中國土地上，遣返任何一個中國人」。（擷取自抖音）

    中配網紅「亞亞」劉振亞更新抖音號，發片嗆「台灣是中國一個省，沒有資格在中國土地上，遣返任何一個中國人」。（擷取自抖音）

    2025/05/13 22:55

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中配網紅「亞亞」劉振亞鼓吹武統，被移民署廢止居留許可，已於3月25日離境。她離台40多天後，今天首度更新抖音帳號，再度發片大嗆「台灣是中國一個省」，沒有資格在中國土地上，遣返任何一個中國人。

    劉振亞不改促統論調，以「兩岸同根、家是歸途」為題，指自己因為經常在自媒體帳號上，從不避諱的宣揚「兩岸一家親」，更公開支持兩岸統一。內政部長劉世芳施壓移民署，他們一封接一封的發來公文，同時挑釁我們中國大陸。

    劉振亞還說，「遣返」這個詞是用於國與國之間，台灣是中國一個省，它們沒有資格在中國土地上，遣返任何一個中國人。

    「亞亞」回中國後，4月曾接受中國官媒《環球人物》專訪，她提到，自己的兒子因為「中國人」背景與談論相關議題，一度遭到學校老師和同學霸凌，但也因為「兒子的努力」，讓班上有大半同學都認為自己是中國人，民進黨當局害怕的就是這樣的局面。

    專訪中，劉振亞堅稱，「台灣永遠是中國的台灣，祖國統一勢不可擋」，而她就像大陸，孩子就像台灣，「孩子們會飛奔到我的懷裡，再不分離」。

    關於中配被廢止居留權，回到中國若有同樣言行，政府如何處理？陸委會發言人梁文傑曾於例行記者會說，因為她們已經被取消居留，未來要申請來台灣，就是來探親，探親有探親的相關規定。不過必須要說，屆時還是會看她們有沒有再發表同樣言論，這段時間如果他們還有發表同樣言論的話，審查上可能就會比較困難。

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