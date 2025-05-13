我國邦交國代表現身北京 外交部：友邦政府有事前告知

外交部表示，友邦政府也有事前告知將參與「中國-拉共體論壇」第4屆部長會議，海地、聖露西亞代表分別以「拉美及加海國家共同體」成員國與露國勞工黨身分與會。 （資料照）

2025/05/13 22:40

〔記者黃靖媗／台北報導〕中國—拉美和加勒比國家共同體論壇第4屆部長級會議13日在中國北京舉行，外媒路透報導指出，台灣在拉美的兩個邦交國海地與聖露西亞皆派人出席此會議，引起關注。對此，外交部表示，他們均有掌握，友邦政府也有事前告知，海地、聖露西亞代表分別以「拉美及加海國家共同體」成員國與露國勞工黨身分與會。

外交部表示，我國友邦海地外長蔣伯狄（Jean-Víctor Harvel Jean-Baptiste）與聖露西亞負責「拉美及加海國家共同體」（CELAC）事務官員Peter Lansiquot5月13日出席「中國-拉共體論壇」第4屆部長會議，外交部在事前對於蔣伯狄等友邦人員赴北京與會均有掌握，友邦政府也曾事前透過我國使館告知相關情形，其中海地外長表示是以CELAC成員國身分出席，聖露西亞政府則強調出席人員是以露國勞工黨代表身分與會，並非代表露國政府。

請繼續往下閱讀...

外交部指出，「拉美及加海國家共同體」是區域多邊組織，與歐盟、非洲聯盟、印度及中國等國家定期舉辦會議，中國-拉共體論壇是該組織多邊例行性會議之一，台灣與海地及聖露西亞多年來在良好的合作基礎上，持續深化互惠互利的夥伴關係，我國政府在各該國推動多項裨益民生的合作計畫，雙方關係友好穩固，露國及海地政府高層也多次表達對台灣邦誼的重視。

針對中國外長王毅在會議期間重提「一中原則」，外交部重申，中華民國（台灣）是主權獨立的國家，始終積極捍衛民主體制及尊重人權法治，與中華人民共和國互不隸屬，中國從未統治過台灣一天，這是舉世皆知的客觀事實，任何扭曲台灣主權地位的說法，都無法改變國際公認的兩岸現狀，更凸顯中國將專斷偏頗的自我意志強加於他國，並對國際社會洗腦的偏執行徑，外交部對此表達強烈抗議與嚴厲譴責。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法