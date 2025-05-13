中市選委會寄發罷6藍委連署查詢單 罷團籲「火速」掛號回信

中市選委會開始寄二階連署查詢單，中六罷團籲民眾速填完寄回，以免影響連署份數。（圖：擷自中六罷團臉書）

2025/05/13 21:44

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市罷免國民黨6名立委的二階段連署全達標，日前6罷團均已完成二階連署送件，台中市選委會指出，經查對後近日陸續針對疑有代簽名或蓋章等疑義連署，寄送「罷免案連署查詢單」，請民眾留意並在7日內寄回回郵信封回覆。

台中市罷免第二、三、四、五、六、八選舉區藍委6罷團二階連署全壘打，近來陸續有民眾接到查詢單，但有民眾憂查詢單真偽，怕若是假查詢單，回覆後支持罷免傾向恐被「浮上檯面」，遲疑不敢簽，又擔心若不回寄是否連署書就會被剔除，讓自己連署白忙一場。

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罷免藍委羅廷瑋的中六罷團「敲羅行動」怕民眾顧慮太多不敢寄回郵，反影響連署書數量，提醒民眾若收到台中市選委會寄發的查詢單請「火速」掛號回信。

中六罷團指出，簽過連署書的人「有機會」收到台中選委會以掛號寄送的「查詢單」確認是否為本人連署，強調不會有行政人員、警方等「上門喝咖啡」確認的情況發生，若民眾遭遇類似情況，或有更奇怪的事件發生，請立即報警、錄影並聯繫官方。

台中市選委會也說，在收到罷團送交二階連署書後，辦理查對作業，依相關規定若發現提議人名冊、連署人名冊有疑似代替簽名或蓋章情事，得寄送查詢單向當事人查詢是否為本人簽名或蓋章，目前已自9日起陸續寄出查詢單及回郵信封，請收到查詢單的民眾勾稽確認後，將查詢單於7日內，寄回台中市選委會（已寄掛號及附回郵信封）。

台中市選委會說，民眾可確認查詢單上之台中市選舉委員會圓戳章，及回郵信封地址為「台中市西區自由路一段150號8樓」，以確保回覆無誤。

此外，因有部份民眾憂若未回覆是否成無效連署，台中市選委會也說明，若當事人未回復或未於期限內回復查詢單，將基於法規綜合其他事實依職權認定，不會僅因未回復查詢單，就作為連署人名冊刪除事由，但仍提醒收到查詢單的民眾留意期限，基於法規作業期限，並在期限內回覆。

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