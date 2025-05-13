「白挺貪腐、藍挺作弊」 綠委批：增訂司法公正罪有正當性？

進黨團幹事長吳思瑤。（記者劉信德攝）

2025/05/13 21:41

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院院會三讀通過「刑法部分條文修正案」，增訂「妨害司法公正罪章」，若對法官、檢察官不法關說，影響其裁判、處分等，最重可關五年、罰五十萬元。對此，民進黨團幹事長吳思瑤說，藍白修妨礙司法公正罪，讓人覺得諷刺、偽善！民眾黨挺貪腐，國民黨挺作弊。兩位黨主席帶著支持者衝北院、衝北檢，發動民粹鬥臭司法也藍白合。「修法有正當性嗎？」

吳思瑤於該案廣泛討論時發言指出，藍白除聚眾施壓司法之外，其立委還一再透過質詢、砍預算修理司法院、法務部，干預司法個案，企圖造成司法人員壓力。「這不是妨礙司法公正，什麼是妨礙司法公正？立委修法，卻不去檢討自身破壞司法公正的作為，這是說一套做一套，這是偽善！這是假正義！」

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吳思瑤強調，民進黨支持訂定「棄保潛逃罪」及「妨礙司法公正罪」，但在審查過程民進黨一再示警，制度配套要完備，不能民粹式修法。核心問題在整個範圍制定不明確，藍白版本的構成要件不精確，違反罪行法定原則，會造成執行面的困難。民進黨最終提出的「刑法」版本，是最嚴謹、最可行的條文，不只限制不法關說，更擴及納入請託、施壓。

「此外，全案審查再一次程序不正義！」吳思瑤說，討論不充分，協商又過水，黑箱喬條文，這已經是這屆立院的基本配備。她強調：「沒有程序正義就沒有實質正義！我們要嚴正抗議，韓院長您再一次自我閹割了朝野協商的權責，不實質協商，只強行表決，將是韓國瑜的歷史定位！」

吳思瑤也提及，今天早上朝野協商，韓院長同意要盡快把版本提出才能討論，還承諾12時30分把版本提出。「結果呢，在吳思瑤我四度要求抗議下，最高機密版遲至17時10分才送到在場立委手上。原來，藍白拿民進黨的版本去抄，抄好炒滿。」

吳思瑤說，無獨有偶的，國民黨立委羅智強今天公布民調，說前總統馬英九任內「司法最公正」。但事實是，馬英九是唯一被法院認證介入司法的總統。「國民黨說的反對高官權貴干預司法，說的不正是馬英九？！」

吳思瑤說，馬英九任內特偵組違法監聽國會，鬧上國際媒體，「台版水門案」重傷台灣國際形象。今天羅智強還在議場為馬英九洗白，抹黑民進黨團總召柯建銘。「司法沒有顏色，司法是國家的。」要確保司法的獨立公正不受干預，藍白要做的不只是修法，而是停止鬥臭司法、為司法貼上政治的標籤。

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