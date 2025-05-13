核電延役三讀通過 朱立倫：為台灣經濟安全守住最後一道防線

立法院國民黨團挾人數優勢完成核管法修法三讀，會後拿著海報合影。（記者田裕華攝）

2025/05/13 22:17

〔記者施曉光／台北報導〕藍、白兩黨今天在立法院主導通過修正「核子反應器設施管制法」，讓核電廠可以延役20年，國民黨主席朱立倫今晚在臉書發文表示，這項修法讓已經除役的核電機組能有機會重啟，為台灣留下穩定電力的生機，這是國民黨對人民、產業以及國家安全的責任，為台灣經濟與安全守住最後一道防線。

朱立倫指出，當民進黨執迷於「非核神話」，一步步將核電關掉，把整個國家的電力押寶在不穩定的綠能與高污染的火力發電上，國民黨選擇挺身而出，努力修法要讓即將除役的核三廠二號機組，保留快速重啟的可能，但民進黨勢必會為了非核神主牌，阻擋一切重啟的可能，今天看到民進黨更是全黨投下反對票，無視民生需要、經濟壓力與國際趨勢。

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他說，世界各國不管是美國、英國、日本、加拿大或芬蘭，都在延役或重啟核電，因為他們明白，穩定、低碳、可負擔的能源，是國家競爭力的根本，台灣不能再被意識形態綁架，國民黨堅持理性、務實的能源路線，就是要讓人民不用擔心缺電、不再被高電價壓垮！

朱立倫說，這場能源攻防，不只是一場政策推進，更是為下一代、為中華民國爭一條活路，國民黨會繼續堅持下去，不會讓台灣的未來葬送在民進黨錯誤的政策手中！

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