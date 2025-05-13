彰化綠營3席立委撐不起「罷謝衣鳯」門檻？ 派系恩怨成絆腳石

「罷免缺衣不可」罷團領銜人陳世雄（前排右2）感謝19131位勇敢的鄉親站出來連署。記者劉曉欣攝）

2025/05/13 23:16

〔記者陳冠備、劉曉欣／彰化報導〕彰化第三選區罷免國民黨立委謝衣鳯第二階段連署今天截止，罷團共取得1萬9131份連署書，距離法定門檻2萬6719份還差7588份，罷免案未能成功。有人認為，民進黨在彰化有陳素月、陳秀寳及黃秀芳3席立委，卻無法動員催出票數，恐跟地方派系長期恩怨導致有關。

「罷免缺衣不可」行動由前明道大學校長陳世雄領銜，於溪湖、二林、溪州、北斗等10鄉鎮設置連署站，歷經多日動員仍未達標，成為全台第四起失敗的罷免藍委行動。

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有綠營資深黨員指出，面對罷免採低調策略、冷處理降低仇恨值，且針對「競選彰化縣長」一事一律閃避拒答，讓罷團無法借題發揮「一個巴掌拍不響」，導致黯然收場。也有人認為，民進黨部分人士過早介入罷團運作，不僅違背黨中央節奏，還讓有意角逐縣長的現任立委感到主導權盡失，對動員意興闌珊。

連署截止前，罷團陸續公布選區議員交件份數，其中，溪湖區議員洪騰明繳交1321份連署書、洪子超繳交107份、溪湖區議員劉珊伶繳交1145份、北斗區議員李俊諭僅繳交34份連署書，引發「責任額不到一成」的質疑。

地方人士分析，彰化綠營兩大派系為新潮流跟正國會，不管是誰出線，都把罷免案當成「縣長前哨戰」，但這次罷免行動由公民團體主導，卻與吳音寧陣營較為靠攏，未事先與地方派系溝通，造成部分地方議員認為「不知該幫誰罷免」，出現觀望態度。另外，資深議員李俊諭多年前曾受溪州鄉同黨議員牽制，導致競選溪州鄉長失利，這筆深仇大恨未解，怎麼談合作？

李俊諭說，溪州鄉設有3處連署站，但不一定會將書面送回他的服務處。他坦言，曾有支持罷免者到服務處打卡卻未繳交連署書，甚至帶風向，令他感到困擾。罷免是民主行動，應尊重個人意願，不能強迫更不該互相指責，「大家應要炮口一致對外才對」。

洪子超則說，對未能交出佳績感到抱歉，因部分鄉親擔憂被認出，寧願送到外鄉鎮連署站，可能導致收件數偏低。他從未因個人表現刻意衝高數字，每次活動站台都有出席，「黨中央起初禁止地方議員參與罷免，直到賴總統公開支持時，已經太晚了」

劉珊伶說，每天幾乎與陳素月服務處成員配合掃街、發發連署書，溪湖區更是舉辦超過5場宣講活動，絕對是盡力在推動罷免，不過，面對第三選區的複雜派系與地方人情壓力，罷免行動不能僅靠民意激昂，還是需要充分溝通與合作，避免讓行動流於內耗與仇恨操作。

罷免國民黨立委謝衣鳯二階連署差7588份，未跨過門檻。（資料照）

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