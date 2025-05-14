沒有被消失！亞亞失聯1個多月終於發聲 高喊「台灣是中國的台灣」

亞亞終於更新抖音。（圖翻攝自亞亞在台灣_抖音）

2025/05/14 00:07

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中配網紅「亞亞」劉振亞先前鼓吹武統被廢止在台居留許可，今年3月25日離境，被質疑與中國統戰單位關係匪淺的她回國後卻一度傳出「被消失」。時隔一個多月，亞亞終於在其抖音平台更新影片，再次砲轟民進黨政府打壓抹黑她，同時持續輸出統戰內容，強調「台灣是祖國不可分割的一部分」。

離開台灣一個多月時間，亞亞終於在今天（13日）更新影片，首先就先破除先前外界猜測她「被消失」的傳聞，「大家好我是亞亞，45個日夜，1080個小時。這是我離開台灣後第一次打開鏡頭，這段時間我收到了無數條留言，有問『亞亞，妳去哪裡了？』、『孩子們都還好吧？』，有說『亞亞，別放棄，我們永遠支持妳』。今天，我想告訴所有關心我的家人們，亞亞不僅還在，而且比任何時候都更加堅定堅強。」

請繼續往下閱讀...

她接著指控民進黨政府鋪天蓋地抹黑她，操控媒體、網紅、名嘴、側翼集體造謠，只因為她宣揚兩岸一家親、公開支持兩岸統一，成為綠營的重點打擊對象，目的是殺雞儆猴。她還痛批內政部長劉世芳施壓移民署隊進行政治迫害，「用『最急件、最重大、最高標準』來對待我的案子。他們以『遣返』的名義逼我離開台灣，要知道『遣返』這個詞適用於國與國之間，而台灣是中國的一個省，他們是沒有資格在中國的土地上遣返任何一個中國人。」」

亞亞還提到劉世芳當時說她懂得從『法律戰』、『輿論戰』、『心理戰』三戰齊發，不是一為「普通媽媽」，「真的沒有想到，我一個普通的家庭主婦，竟能讓民進黨當局害怕成這樣。大家看清楚了嗎，民進黨當局先用假新聞抹黑我，再強行驅逐，他們正讓我的孩子在沒有母親陪伴的情況下，去面對他們給的一切痛苦。」

最後亞亞表示，「現在我在大陸，孩子們在台灣，每次聽到孩子問我『媽媽什麼時候接我們回家？』，我都告訴自己不能倒下，因為我是母親，也是兩岸千萬家庭的一員。我知道這條路很難，但我不會停，我要用行動證明，海峽再寬，寬不過母子連心；兩岸再遠，遠不過攜手同行。我要正告那些躲在鍵盤後的網暴者，你可以抹黑我，但抹黑不了兩岸血脈相連的事實！」

該影片曝光後，不少中國網友吐槽，「說啥等待孩子回家的母親，直接把孩子接回來啊」、「能說一下當初在機場接走妳的黑衣人是哪個單位的嗎？」、「所以當初為啥不一起把孩子帶回來？」、「孩子都問妳什麼時候接他們回來，還不動作嗎？」、「說來說去，妳還是想回台灣的嘛」。

對此，亞亞13日晚間再PO影片回應相關質疑，「我覺得你們的問題就很離譜，這根本就不是『接不接』的問題，是兩岸能不能自由往來的問題。台灣是中國的台灣，我的孩子作為中國人，憑什麼不能自由地決定在哪裡生活？兩岸都有我們的家，某些人故意帶節奏，好像問題出在我願不願意接孩子，但真正的問題是台獨勢力在人為地製造分裂，是民進黨在阻撓兩岸的團圓，如果兩岸統一，孩子想來就來，想回就回，哪還需要『接不接』這種痛苦的選擇？」

不過其說詞再次引來網友嘲諷，「妳搞得我好亂啊，所以台灣現在到底是不是中國的？」、「妳不覺得妳說的話充滿矛盾嗎？」、「上回說台灣是中國的一個省，這回怎麼又說兩岸沒統一孩子不能想回就回？」、「上支視頻不是說孩子問妳啥時接他們回家嗎，他們就是想在大陸生活不是嗎？」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法