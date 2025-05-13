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    不法關說司法最重關5年罰50萬 立院三讀通過

    立法院院會今三讀通過「刑法部分條文修正案」，增訂「妨害司法公正罪章」，若對法官、檢察官不法關說，影響其裁判或處分等，最重可關5年、罰50萬元，至於因而做出上述裁判或處分等作為的司法官，最重可關7年、罰100萬元。（記者謝君臨翻攝）

    立法院院會今三讀通過「刑法部分條文修正案」，增訂「妨害司法公正罪章」，若對法官、檢察官不法關說，影響其裁判或處分等，最重可關5年、罰50萬元，至於因而做出上述裁判或處分等作為的司法官，最重可關7年、罰100萬元。（記者謝君臨翻攝）

    2025/05/13 20:37

    〔記者謝君臨／台北報導〕立法院院會今三讀通過「刑法部分條文修正案」，增訂「妨害司法公正罪章」，若對法官、檢察官不法關說，影響其裁判或處分等，最重可關5年、罰50萬元，至於因而做出上述裁判或處分等作為的司法官，最重可關7年、罰100萬元。此外，新法也增訂「棄保潛逃罪」刑責，最重可關3年；另加重脫逃罪刑責。

    針對刑法修法，國民黨團、民眾黨團今於院會共同提出「再修正動議」，民進黨團也提出其版本，但最終藍白以人數優勢表決通過其共同提出之版本。

    增訂「妨害司法公正罪章」部分，三讀條文規定，意圖使法官、檢察官不為一定或為一定之裁判、處分、終結偵查、上訴、抗告或指揮執行之命令，在司法案件偵查、審判或執行中，利用職務、身分或地位之影響力對法官、檢察官或其指揮監督長官為不法關說者，處5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。

    至於接受不法關說而做出裁判、處分等行為的法官、檢察官，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。

    三讀條文也規定，對於證人、鑑定人、通譯，行求、期約或交付不正利益，而約其不為證言、鑑定或傳譯，或約其為一定之證言、鑑定或傳譯者，處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金。證人、鑑定人、專家證人或通譯就證言、鑑定或傳譯之事項，要求、期約或收受不正利益者，亦同。

    再者，意圖使證人、鑑定人、專家證人或通譯不為證言、鑑定或傳譯，或使其為一定之證言、鑑定或傳譯，對其本人或其之配偶、直系血親、三親等內旁系血親、二親等內姻親或家長、家屬、與其訂有婚約者或其他身分上或生活上有密切利害關係之人，實行犯罪行為者，依其所犯之罪，加重其刑至1/2。

    此外，在增訂「棄保潛逃罪」部分，三讀條文明定，經檢察官或法官命具保、責付、限制住居或限制出境、出海，經合法傳喚無正當理由不到庭，並經發布通緝者，處3年以下有期徒刑。

    至於「脫逃罪」部分，新法也提高相對應刑責，依法逮捕拘禁之人脫逃者，刑度從現行處1年以下有期徒刑，改為3年以下。而損壞拘禁處所械具或以強暴脅迫犯罪者，刑度也從處5年以下有期徒刑，改為處1年以上7年以下有期徒刑。

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